В воскресенье, 11 января, в 24-м туре Серии А сыграют «Фиорентина» и «Фрозиноне». Матч пройдет во Флоренции, начало – в 14:30 (мск).
«Фиорентина»
Команда Винченцо Итальяно находится на 8-м месте с 34 очками. У хозяев встречи 10 побед, 4 ничьих и 8 поражений, разница мячей 31:25.
Последние результаты «Фиорентины» в Серии А:
- 02.02.24 «Лечче» – «Фиорентина» – 3:2;
- 28.01.24 «Фиорентина» – «Интер» – 0:1;
- 14.01.24 «Фиорентина» – «Удинезе» – 2:2.
«Фрозиноне»
У «Фрозиононе» 23 очка в 23 играх и 14-е место в таблице. Подопечные Эусебио Ди Франческо в 6 играх победили, 5 встреч свели вничью и в 12 проиграли. Разница голов – 31:44 (худшая защита лиги наряду с последней «Салернитаной»).
Предыдущие результаты «Фрозиноне» в Серии А:
- 03.02.24 «Фрозиноне» – «Милан» – 2:3;
- 28.01.24 «Верона» – «Фрозиноне» – 1:1;
- 21.01.24 «Фрозиноне» – «Кальяри» – 3:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 29.09.23 «Фрозиноне» – «Фиорентина» – 1:1;
- 07.04.19 «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 0:1;
- 10.11.18 «Фрозиноне» – «Фиорентина» – 1:1;
- 20.03.16 «Фрозиноне» – «Фиорентина» – 0:0;
- 01.11.15 «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 4:1.
Прогноз на матч «Фиорентина» – «Фрозиноне»
«Фрозиноне» – самая веселая команда лиги, которая заставит попотеть «Фиорентину». Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.85.