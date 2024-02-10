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    • «Фиорентина» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    «Фиорентина» – «Фрозиноне»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    В воскресенье, 11 января, в 24-м туре Серии А сыграют «Фиорентина» и «Фрозиноне». Матч пройдет во Флоренции, начало – в 14:30 (мск).

    «Фиорентина»

    Команда Винченцо Итальяно находится на 8-м месте с 34 очками. У хозяев встречи 10 побед, 4 ничьих и 8 поражений, разница мячей 31:25.

    Последние результаты «Фиорентины» в Серии А:

    «Фрозиноне»

    У «Фрозиононе» 23 очка в 23 играх и 14-е место в таблице. Подопечные Эусебио Ди Франческо в 6 играх победили, 5 встреч свели вничью и в 12 проиграли. Разница голов – 31:44 (худшая защита лиги наряду с последней «Салернитаной»).

    Предыдущие результаты «Фрозиноне» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 29.09.23 «Фрозиноне» – «Фиорентина» – 1:1;
    • 07.04.19 «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 0:1;
    • 10.11.18 «Фрозиноне» – «Фиорентина» – 1:1;
    • 20.03.16 «Фрозиноне» – «Фиорентина» – 0:0;
    • 01.11.15 «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 4:1.

    Прогноз на матч «Фиорентина» – «Фрозиноне»

    «Фрозиноне» – самая веселая команда лиги, которая заставит попотеть «Фиорентину». Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.85.

    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 11:42
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