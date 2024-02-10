В воскресенье, 11 января, в 24-м туре Серии А сыграют «Фиорентина» и «Фрозиноне». Матч пройдет во Флоренции, начало – в 14:30 (мск).

«Фиорентина»

Команда Винченцо Итальяно находится на 8-м месте с 34 очками. У хозяев встречи 10 побед, 4 ничьих и 8 поражений, разница мячей 31:25.

Последние результаты «Фиорентины» в Серии А:

«Фрозиноне»

У «Фрозиононе» 23 очка в 23 играх и 14-е место в таблице. Подопечные Эусебио Ди Франческо в 6 играх победили, 5 встреч свели вничью и в 12 проиграли. Разница голов – 31:44 (худшая защита лиги наряду с последней «Салернитаной»).

Предыдущие результаты «Фрозиноне» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Фрозиноне»

«Фрозиноне» – самая веселая команда лиги, которая заставит попотеть «Фиорентину». Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.85.