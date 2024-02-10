В субботу, 10 февраля, «Сассуоло» на своем поле сыграет с «Торино» в матче 24 тура чемпионата Италии. Игра начнется в 22:45 по мск.
«Сассуоло»
«Сассуоло» набрало 15 очков и идет на 22 месте в турнирной таблице. Команда выиграла 5 матчей, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений. В активе «Сассуоло» 28 забитых и 41 пропущенных голов – разница мячей -13. Последние 5 матчей:
- 03.02.24 «Болонья» – «Сассуоло» 4:2;
- 28.01.24 «Монца» – «Сассуоло» 1:0;
- 24.01.24 «Сассуоло» – «Виртус Верона» 5:1;
- 16.01.24 «Ювентус» – «Сассуоло» 3:0;
- 06.01.24 «Сассуоло» – «Фиорентина» 1:0.
«Торино»
«Торино» с 32 баллами идет на 10 месте. Команда выиграла 8 встреч, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Торино» забил 20 голов и пропустил 19 мячей – разница мячей +1. Последние 5 матчей:
- 04.02.24 «Торино» – «Салернитана» 0:0;
- 26.01.24 «Кальяри» – «Торино» 1:2;
- 13.01.24 «Дженоа» – «Торино» 0:0;
- 07.01.24 «Торино» – «Наполи» 3:0;
- 29.12.23 «Фиорентина» – «Торино» 1:0;
Прогноз на матч «Сассуоло» – «Торино»
Последние 5 очных встреч команд:
- 06.11.23 «Торино» – «Сассуоло» 2:1;
- 03.04.23 «Сассуоло» – «Торино» 1:1;
- 17.09.22 «Торино» – «Сассуоло» 0:1;
- 23.01.22 «Торино» – «Сассуоло» 1:1;
- 17.09.21 «Сассуоло» – «Торино» 0:1.
В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – и это явно не «Сассуоло». Хозяева идут в нижней части турнирной таблицы, проигрывают в последних матчах. А вот гости уже 4 встречи идут без поражений. Наш прогноз: победа «Торино» (2.26).