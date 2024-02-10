В субботу, 10 февраля, «Сассуоло» на своем поле сыграет с «Торино» в матче 24 тура чемпионата Италии. Игра начнется в 22:45 по мск.

«Сассуоло»

«Сассуоло» набрало 15 очков и идет на 22 месте в турнирной таблице. Команда выиграла 5 матчей, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений. В активе «Сассуоло» 28 забитых и 41 пропущенных голов – разница мячей -13. Последние 5 матчей:

«Торино»

«Торино» с 32 баллами идет на 10 месте. Команда выиграла 8 встреч, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Торино» забил 20 голов и пропустил 19 мячей – разница мячей +1. Последние 5 матчей:

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Торино»

Последние 5 очных встреч команд:

В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – и это явно не «Сассуоло». Хозяева идут в нижней части турнирной таблицы, проигрывают в последних матчах. А вот гости уже 4 встречи идут без поражений. Наш прогноз: победа «Торино» (2.26).