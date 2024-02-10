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    • «Сассуоло» – «Торино»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Италии, 10 февраля

    «Сассуоло» – «Торино»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Италии, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, «Сассуоло» на своем поле сыграет с «Торино» в матче 24 тура чемпионата Италии. Игра начнется в 22:45 по мск.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» набрало 15 очков и идет на 22 месте в турнирной таблице. Команда выиграла 5 матчей, 4 раза сыграла вничью и потерпела 13 поражений. В активе «Сассуоло» 28 забитых и 41 пропущенных голов – разница мячей -13. Последние 5 матчей:

    «Торино»

    «Торино» с 32 баллами идет на 10 месте. Команда выиграла 8 встреч, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. «Торино» забил 20 голов и пропустил 19 мячей – разница мячей +1. Последние 5 матчей:

    Прогноз на матч «Сассуоло» – «Торино»

    Последние 5 очных встреч команд:

    • 06.11.23 «Торино» – «Сассуоло» 2:1;
    • 03.04.23 «Сассуоло»«Торино» 1:1;
    • 17.09.22 «Торино» – «Сассуоло» 0:1;
    • 23.01.22 «Торино» – «Сассуоло» 1:1;
    • 17.09.21 «Сассуоло» – «Торино» 0:1.

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, фаворит очевиден – и это явно не «Сассуоло». Хозяева идут в нижней части турнирной таблицы, проигрывают в последних матчах. А вот гости уже 4 встречи идут без поражений. Наш прогноз: победа «Торино» (2.26).

    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 09:32
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