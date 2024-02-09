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    • «Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля

    «Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля

    В пятницу, 9 февраля, «Кадис» на своем поле сыграет с «Бетисом» в матче 24 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по мск.

    «Кадис»

    «Кадис» набрал 17 очков и идет на 18 месте в турнирной таблице. Команда выиграла 2 матча, 11 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В активе «Кадиса» 15 забитых и 31 пропущенных голов – разница мячей -16. Последние 5 матчей:

    «Бетис»

    «Бетис» с 35 баллами идет на 8 месте. Команда выиграла 8 встреч, 11 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «Бетис» забил 26 голов и пропустил 25 мячей – разница мячей +1. Последние 5 матчей:

    Прогноз на матч «Кадис» – «Бетис»

    Последние 5 очных встреч команд:

    • 24.09.23 «Бетис» – «Кадис» 1:1;
    • 09.04.23 «Бетис» – «Кадис» 0:2;
    • 19.10.22 «Кадис» – «Бетис» 0:0;
    • 09.04.22 «Кадис» – «Бетис» 1:2;
    • 20.08.21 «Бетис» – «Кадис» 1:1.

    Обе команды не отличаются высокой результативностью, об этом говорят статистика последних игр и история очных встреч «Кадиса» и «Бетиса». Предположим, гости выиграют с минимальным счетом. Наш прогноз – победа «Бетиса» (2.69), ТМ 2.5 (1.64).

    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 09:41
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