Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Гавра», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Страсбур»: Беллароуч, Гильбер, Перрин, Силла, Сеная, Мванга, Диарра, Ангелов, Баква, Сиссоко, Сахи.

Главный тренер: Патрик Виейра

«Гавр»: Десма, Льорис, Кинку, Опери, Санганте, Кечта, Кузяев, Ндиай, Сабби, Жужу, Казимир.

Главный тренер: Лука Эльснер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Гавр»

Матч можно посмотреть на канале Okko.

Также игру будет транслировать «Фонбет».