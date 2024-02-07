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    • «Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    «Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Гавра», 1/8 Кубка Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 февраля 2024, в 22:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Страсбур»: Беллароуч, Гильбер, Перрин, Силла, Сеная, Мванга, Диарра, Ангелов, Баква, Сиссоко, Сахи.

    Главный тренер: Патрик Виейра

    «Гавр»: Десма, Льорис, Кинку, Опери, Санганте, Кечта, Кузяев, Ндиай, Сабби, Жужу, Казимир.

    Главный тренер: Лука Эльснер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Гавр»

    «Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2024 10:10
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