Индзаги: «Интер» выиграл 18 из 22 матчей, а соперники все равно идут рядом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:0) в 23-м туре Серии A.

«Мы добыли победу – важную и полностью заслуженную. Вся команда хотела ее одержать. Но это лишь один шаг на долгом пути. «Ювентус» и «Милан» не сдадутся.

Мы довольны тем, как подготовились к матчу, как провели его, как контролировали его ход. Фанаты подбадривали нас с разминки и до финального свистка – и после него.

Щесны оставлял своей команде шансы, совершая невероятные сэйвы после ударов Арнаутовича и Бареллы, но я видел, что моя команда сосредоточена. Мы позволили «Ювентусу» провести только одну контратаку за 95 минут. Зоммер сегодня немного отдохнул. Но мы все же понимали, что надо держаться до конца.

Эти парни образцово работают уже 7 месяцев, и нужно продолжать в том же духе. Сегодняшний вечер – лишь одна ступенька. Впереди еще 4 напряженных месяца со множеством матчей. Мы выиграли 18 из 22 игр в Серии А, но «Ювентус» и «Милан» все равно идут рядом. В прошлом сезоне отрыв «Наполи» был намного больше», – сказал Индзаги в эфире DAZN.