Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги гостевого матча 23-го тура Серии A против «Интера» (0:1).

«Мы понимали, что ожидается тяжелый матч. Первый тайм получился в целом равным, сбалансированным – они забили гол, а мы не использовали момент, который был у Влаховича.

После перерыва игра раскрылась, и за этим было интересно наблюдать, потому что «Интер» опасен, когда бежит в контратаки. Мы должны прибавлять, становиться лучше, но могу поблагодарить игроков за то, что они сделали, что могли.

Мы не ожидали, что окажемся в таком положении в июне, поскольку «Интер» и «Ювентус» провели очень разные сезоны. Рады тому, что у нас все хорошо, и злимся из-за этого поражения, но я всегда говорил, что «Интер» является фаворитом на скудетто, и я придерживаюсь этого мнения.

Если нам удастся выиграть несколько игр и остаться рядом с ними – это хорошо. «Милан» тоже имеет шансы, и неожиданности всегда возможны», – сказал Аллегри.