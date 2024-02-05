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    • Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»

    Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги гостевого матча 23-го тура Серии A против «Интера» (0:1).

    «Мы понимали, что ожидается тяжелый матч. Первый тайм получился в целом равным, сбалансированным – они забили гол, а мы не использовали момент, который был у Влаховича.

    После перерыва игра раскрылась, и за этим было интересно наблюдать, потому что «Интер» опасен, когда бежит в контратаки. Мы должны прибавлять, становиться лучше, но могу поблагодарить игроков за то, что они сделали, что могли.

    Мы не ожидали, что окажемся в таком положении в июне, поскольку «Интер» и «Ювентус» провели очень разные сезоны. Рады тому, что у нас все хорошо, и злимся из-за этого поражения, но я всегда говорил, что «Интер» является фаворитом на скудетто, и я придерживаюсь этого мнения.

    Если нам удастся выиграть несколько игр и остаться рядом с ними – это хорошо. «Милан» тоже имеет шансы, и неожиданности всегда возможны», – сказал Аллегри.

    • Единственный гол в матче на 37-й минуте в свои ворота забил защитник туринцев Федерико Гатти.
    • «Интер» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ювентус» на четыре очка, а «Милан» – на восемь.
    • «Нерадзурри» провели на один матч меньше, чем ближайшие преследователи.

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    Источник: Football Italia

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    05.02.2024 10:20
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    Комментарии (3)
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    SLADE2019
    1707120394
    Интер был на порядок лучше. Результат не по игре. 3-0 в самый раз был бы, тем не менее победа есть победа.
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    rustrey
    1707134477
    Интер был порядком выше.
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    zigbert
    1707138325
    Победа Интера закономерна. Даже по созданным голевым моментам миланцы были лучше. Щестны несколько раз спас Ювентус от гола.
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