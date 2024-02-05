Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Интера»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги гостевого матча 23-го тура Серии A против «Интера» (0:1).
«Мы понимали, что ожидается тяжелый матч. Первый тайм получился в целом равным, сбалансированным – они забили гол, а мы не использовали момент, который был у Влаховича.
После перерыва игра раскрылась, и за этим было интересно наблюдать, потому что «Интер» опасен, когда бежит в контратаки. Мы должны прибавлять, становиться лучше, но могу поблагодарить игроков за то, что они сделали, что могли.
Мы не ожидали, что окажемся в таком положении в июне, поскольку «Интер» и «Ювентус» провели очень разные сезоны. Рады тому, что у нас все хорошо, и злимся из-за этого поражения, но я всегда говорил, что «Интер» является фаворитом на скудетто, и я придерживаюсь этого мнения.
Если нам удастся выиграть несколько игр и остаться рядом с ними – это хорошо. «Милан» тоже имеет шансы, и неожиданности всегда возможны», – сказал Аллегри.
- Единственный гол в матче на 37-й минуте в свои ворота забил защитник туринцев Федерико Гатти.
- «Интер» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ювентус» на четыре очка, а «Милан» – на восемь.
- «Нерадзурри» провели на один матч меньше, чем ближайшие преследователи.