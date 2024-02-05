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    Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»

    Болельщики «Интера» перед матчем 23-го тура Серии A с «Ювентусом» вывесили несколько баннеров с упоминанием скандалов, в которых был замешан туринский клуб.

    На них было написано «Купленные судьи», «Фальсифицированные проверки», «Дутые прибыли», «Отстранение от еврокубков», «Фальсифицированные финансовые отчеты», «Дисквалифицированные директора» и «Игроки на допинге».

    • Матч закончился со счетом 1:0 в пользу миланцев.
    • Единственный гол в матче на 37-й минуте в свои ворота забил защитник туринцев Федерико Гатти.
    • «Интер» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ювентус» на четыре очка, а «Милан» – на восемь.
    • «Нерадзурри» провели на один матч меньше, чем ближайшие преследователи.

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    Источник: Football Italia

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    05.02.2024 12:41
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    Комментарии (2)
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    Benifacto
    1707131182
    да там в италии если капнуть то у всех рыльце в пушку...но Юве тут лидер так как спалился больше всех)))))
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