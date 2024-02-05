Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»

Болельщики «Интера» перед матчем 23-го тура Серии A с «Ювентусом» вывесили несколько баннеров с упоминанием скандалов, в которых был замешан туринский клуб.
На них было написано «Купленные судьи», «Фальсифицированные проверки», «Дутые прибыли», «Отстранение от еврокубков», «Фальсифицированные финансовые отчеты», «Дисквалифицированные директора» и «Игроки на допинге».
- Матч закончился со счетом 1:0 в пользу миланцев.
- Единственный гол в матче на 37-й минуте в свои ворота забил защитник туринцев Федерико Гатти.
- «Интер» набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ювентус» на четыре очка, а «Милан» – на восемь.
- «Нерадзурри» провели на один матч меньше, чем ближайшие преследователи.