Фанаты «Интера» баннерами высмеяли «Ювентус»

Болельщики «Интера» перед матчем 23-го тура Серии A с «Ювентусом» вывесили несколько баннеров с упоминанием скандалов, в которых был замешан туринский клуб.

На них было написано «Купленные судьи», «Фальсифицированные проверки», «Дутые прибыли», «Отстранение от еврокубков», «Фальсифицированные финансовые отчеты», «Дисквалифицированные директора» и «Игроки на допинге».