В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Серии А состоится матч между лидерами – «Интером» и «Ювентусом». Игра пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

«Интер»

Миланский клуб возглавляет чемпионскую гонку. После 21 тура в активе команды Симоне Индзаги 54 очка – на 1 больше, чем у ближайшего соперника, плюс игра в запасе.

«Интер» добыл 17 побед при 3 ничьих и 1 поражении, разница мячей – 50:10 (лучшее нападение и лучшая защита Серии А). В предыдущей игре миланский клуб на выезде обыграл «Фиорентину» – 1:0.

«Ювентус»

Туринцы провели на 1 матч больше, чем «Интер», и набрали на 1 очко меньше. У команды Массимилиано Аллегри на счету 16 побед, 5 ничьих и 1 поражение, разница голов – 36:13.

В предыдущем поединке туринцы на своем поле не смогли одолеть «Эмполи» – 1:1.

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

Во встрече двух претендентов на чемпионство высокой результативности не ожидается, это подтверждает и статистика личных встреч. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.