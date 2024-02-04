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    • «Интер» – «Ювентус»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля

    «Интер» – «Ювентус»: прогноз на матч 23 тура Серии А, 4 февраля

    В воскресенье, 4 февраля, в 23-м туре Серии А состоится матч между лидерами – «Интером» и «Ювентусом». Игра пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

    «Интер»

    Миланский клуб возглавляет чемпионскую гонку. После 21 тура в активе команды Симоне Индзаги 54 очка – на 1 больше, чем у ближайшего соперника, плюс игра в запасе.

    «Интер» добыл 17 побед при 3 ничьих и 1 поражении, разница мячей – 50:10 (лучшее нападение и лучшая защита Серии А). В предыдущей игре миланский клуб на выезде обыграл «Фиорентину» – 1:0.

    «Ювентус»

    Туринцы провели на 1 матч больше, чем «Интер», и набрали на 1 очко меньше. У команды Массимилиано Аллегри на счету 16 побед, 5 ничьих и 1 поражение, разница голов – 36:13.

    В предыдущем поединке туринцы на своем поле не смогли одолеть «Эмполи» – 1:1.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Серии А:

    • 26,11.23 «Ювентус» – «Интер» – 1:1

    • 19.03.23 «Интер» – «Ювентус» – 0:1;

    • 06.11.22 «Ювентус»«Интер» – 2:0;

    • 03.04.22 «Ювентус» – «Интер» – 0:1;

    • 24.10.21 «Интер» – «Ювентус» – 1:1.

    Прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

    Во встрече двух претендентов на чемпионство высокой результативности не ожидается, это подтверждает и статистика личных встреч. Наш прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 10:08
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    Василевс Ромеев
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