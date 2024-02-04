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    • «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля

    «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Нидерландов, 4 февраля

    В 20 туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмаар» сыграет с «Фейеноордом». Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «АЗ Алкмаар»

    Подопечные Маартена Мартенса идут на 4 месте с 35 очками. Команда в 19 матчах выиграла 10 встреч, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «АЗ Алкмаар» забил 40 голов и пропустил 20 мячей. 5 последних матчей:

    • 28.01.2024 «Херенвен» – «АЗ Алкмаар»: 2:2;
    • 20.01.2024 «АЗ Алкмаар» – «Зволле»:2:2;
    • 16.01.2024 «АЗ Алкмаар» (пен.) – «Квик Бойс»: 3:3;
    • 13.01.2024 «Твенте» – «АЗ Алкмаар»: 2:1;
    • 06.01.2024 «Боруссия Д» – «АЗ Алкмаар»: 2:2.

    «Фейноорд»

    Подопечные Арне Слота идут на 2 месте с 43 очками, отстают от лидирующего ПСВ на 12 баллов. Команда забила 52 мяча, а пропустила 17 голов. «Фейеноорд» выиграл 13 матчей, в 4 встречах сыграл вничью и потерпел 2 поражения. 5 последних матчей:

    • 28.01.2024 «Фейеноорд» – «Твенте»: 0:0;
    • 24.01.2024 «Фейеноорд» – ПСВ: 1:0;
    • 21.01.2024 «Витесс» – «Фейеноорд»:1:2;
    • 14.01.2024 «Фейеноорд» – «НЕК»: 2:2;
    • 06.01.2024 «Фейеноорд» – «Майнц»:1:2.

    Личные встречи

    Последние 3 очные встречи:

    • 12.11.23 «Фейеноорд» – «АЗ Алкмаар»: 1:0;
    • 18.02.23 «Фейеноорд» – «АЗ Алкмаар»: 2:1;
    • 16.10.22 «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: 1:3;

    Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»

    Обе команды идут в верхней части таблицы, имеют практически одинаковую игровую форму. Наверняка команда Арне Слота обыграет хозяев с минимальным счетом. Наш прогноз – победа «Фейеноорда» (1.78).

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 09:55
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