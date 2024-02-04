В 20 туре чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмаар» сыграет с «Фейеноордом». Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«АЗ Алкмаар»

Подопечные Маартена Мартенса идут на 4 месте с 35 очками. Команда в 19 матчах выиграла 10 встреч, 5 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения. «АЗ Алкмаар» забил 40 голов и пропустил 20 мячей. 5 последних матчей:

«Фейноорд»

Подопечные Арне Слота идут на 2 месте с 43 очками, отстают от лидирующего ПСВ на 12 баллов. Команда забила 52 мяча, а пропустила 17 голов. «Фейеноорд» выиграл 13 матчей, в 4 встречах сыграл вничью и потерпел 2 поражения. 5 последних матчей:

Личные встречи

Последние 3 очные встречи:

12.11.23 «Фейеноорд» – «АЗ Алкмаар»: 1:0;

18.02.23 «Фейеноорд» – «АЗ Алкмаар»: 2:1;

16.10.22 «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»: 1:3;

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Фейеноорд»

Обе команды идут в верхней части таблицы, имеют практически одинаковую игровую форму. Наверняка команда Арне Слота обыграет хозяев с минимальным счетом. Наш прогноз – победа «Фейеноорда» (1.78).