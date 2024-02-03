В субботу, 3 февраля, «Фрозиноне» в 23 туре чемпионата Италии сыграет с «Миланом». Игра состоится в 20:00 по московскому времени.
«Фрозиноне»
Команда занимает 13 место с 23 очками, имеет в своем активе 6 побед, 5 ничьих и 11 поражений. Забито 29 голов, пропущен 41 мяч. Последние 5 матчей:
- 28.01.24 «Верона» – «Фрозиноне»: 1:1;
- 21.01.24 «Фрозиноне» – «Кальяри»: 3:1;
- 15.01.24 «Аталанта» – «Фрозиноне»: 5:0;
- 11.01.24 «Ювентус» – «Фрозиноне»: 4:0;
- 06.01.24 «Фрозиноне» – «Монца»: 2:3.
«Милан»
Команда занимает 3 место с 46 очками, имеет в своем активе 14 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Игроками команды забито 43 гола и пропущено 25 мячей. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 «Милан» – «Болонья»: 2:2;
- 20.01.24 «Удинезе» – «Милан»: 2:3;
- 14.01.24 «Милан» – «Рома»: 3:1;
- 10.01.24 «Милан» – «Аталанта»: 1:2;
- 07.01.24 «Эмполи» – «Милан»: 0:3.
Личные встречи
Результаты последних 5 очных встреч «Фрозиноне» и «Милана»:
- 02.12.23 «Милан» – «Фрозиноне»: 3:1;
- 19.05.19 «Милан» – «Фрозиноне»: 2:0;
- 26.12.18 «Фрозиноне» – «Милан»: 0:0;
- 01.05.16 «Милан» – «Фрозиноне»: 3:3;
- 20.12.15 «Фрозиноне» – «Милан»: 2:4.
Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Милан»
Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи – «Фрозиноне» идет за пределами первой десятки турнирной таблицы, а вот «Милан» – в тройке лидеров. Подопечные Пиолы наверняка обыграют соперника с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Милана» (1.71).