Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

    «Фрозиноне» – «Милан»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

    В субботу, 3 февраля, «Фрозиноне» в 23 туре чемпионата Италии сыграет с «Миланом». Игра состоится в 20:00 по московскому времени.

    «Фрозиноне»

    Команда занимает 13 место с 23 очками, имеет в своем активе 6 побед, 5 ничьих и 11 поражений. Забито 29 голов, пропущен 41 мяч. Последние 5 матчей:

    • 28.01.24 «Верона» – «Фрозиноне»: 1:1;
    • 21.01.24 «Фрозиноне» – «Кальяри»: 3:1;
    • 15.01.24 «Аталанта» – «Фрозиноне»: 5:0;
    • 11.01.24 «Ювентус» – «Фрозиноне»: 4:0;
    • 06.01.24 «Фрозиноне» – «Монца»: 2:3.

    «Милан»

    Команда занимает 3 место с 46 очками, имеет в своем активе 14 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Игроками команды забито 43 гола и пропущено 25 мячей. Последние 5 матчей:

    • 27.01.24 «Милан» – «Болонья»: 2:2;
    • 20.01.24 «Удинезе» – «Милан»: 2:3;
    • 14.01.24 «Милан» – «Рома»: 3:1;
    • 10.01.24 «Милан» – «Аталанта»: 1:2;
    • 07.01.24 «Эмполи» – «Милан»: 0:3.

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч «Фрозиноне» и «Милана»:

    • 02.12.23 «Милан» – «Фрозиноне»: 3:1;
    • 19.05.19 «Милан» – «Фрозиноне»: 2:0;
    • 26.12.18 «Фрозиноне» – «Милан»: 0:0;
    • 01.05.16 «Милан» – «Фрозиноне»: 3:3;
    • 20.12.15 «Фрозиноне» – «Милан»: 2:4.

    Прогноз на матч «Фрозиноне» – «Милан»

    Обе команды решают принципиально разные турнирные задачи – «Фрозиноне» идет за пределами первой десятки турнирной таблицы, а вот «Милан» – в тройке лидеров. Подопечные Пиолы наверняка обыграют соперника с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Милана» (1.71).

    Новости по теме
    Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
    «Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2024 10:03
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+