Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Милана», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фрозиноне»: Турати, Брешианини, Околи, Романьоли, Джелли, Бурабиа, Харруи, Барренечеа, Жорже, Соуле, Сек.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

«Милан»: Менья, Теобалт, Кьер, Габбиа, Калабрия, Леау, Рейндерс, Адли, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне» – «Милан»