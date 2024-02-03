Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Милана», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Фрозиноне»: Турати, Брешианини, Околи, Романьоли, Джелли, Бурабиа, Харруи, Барренечеа, Жорже, Соуле, Сек.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо
«Милан»: Менья, Теобалт, Кьер, Габбиа, Калабрия, Леау, Рейндерс, Адли, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру.
Главный тренер: Стефано Пиоли
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».