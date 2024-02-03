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    • «Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фрозиноне» против «Милана», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Фрозиноне»: Турати, Брешианини, Околи, Романьоли, Джелли, Бурабиа, Харруи, Барренечеа, Жорже, Соуле, Сек.

    Главный тренер: Эусебио Ди Франческо

    «Милан»: Менья, Теобалт, Кьер, Габбиа, Калабрия, Леау, Рейндерс, Адли, Лофтус-Чик, Пулишич, Жиру.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрозиноне»«Милан»

    Фрозиноне-Милан смотреть онлайн 3 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 12:22
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