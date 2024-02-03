В субботу, 3 февраля, «Эмполи» на своем поле сыграет с «Дженоа» в матче 23 тура Серии А. Поединок начнется в 17:00 по мск.
«Эмполи»
Команда занимает 19 место с 17 очками. Имеет в своем активе 4 победы, 5 ничьих и 13 поражений. Футболистами команды забито 15 голов и пропущено 36 мячей. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 «Ювентус» – «Эмполи»: 1:1;
- 21.01.24 «Эмполи» – «Монца»: 3:0;
- 13.01.24 «Верона» – «Эмполи»: 2:1;
- 07.01.24 «Эмполи» – «Милан»: 0:3;
- 30.12.23 «Кальяри» – «Эмполи»: 0:0.
«Дженоа»
Команда занимает 11 место с 28 очками. В активе генуэзцев 7 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Игроками команды забито 24 гола и пропущено 26 мячей. Последние 5 матчей:
- 28.01.24 «Дженоа» – «Лечче»: 2:1;
- 21.01.24 «Салернитана» – «Дженоа»: 1:2;
- 13.01.24 «Дженоа» – «Торино»: 0:0;
- 07.01.24 «Болонья» – «Дженоа»: 1:1;
- 29.12.23 «Дженоа» – «Интер»: 1:1.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 02.12.23 «Дженоа» – «Эмполи»: 1:1;
- 06.03.22 «Дженоа» – «Эмполи»: 0:0;
- 05.11.21 «Эмполи» – «Дженоа»: 2:2;
- 28.01.19 «Эмполи» – «Дженоа»: 1:3;
- 26.08.18 «Дженоа» – «Эмполи»: 2:1.
Прогноз на матч «Эмполи» – «Дженоа»
На наш взгляд, в предстоящей встрече у гостей больше шансов победить в этом поединке – генуэзцы не проигрывают на протяжении 7 матчей кряду, а вот «Эмполи» может похвастать последними двумя играми – победой над «Монцей» (3:0), а также ничьей с «Ювентусом» (1:1). Наверняка в матче не будет обилия голов, ну а победит «Дженоа» (2.70), сделаем ставку на Тотал меньше 2.5 (1.59).