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    • «Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

    «Эмполи» – «Дженоа»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

    В субботу, 3 февраля, «Эмполи» на своем поле сыграет с «Дженоа» в матче 23 тура Серии А. Поединок начнется в 17:00 по мск.

    «Эмполи»

    Команда занимает 19 место с 17 очками. Имеет в своем активе 4 победы, 5 ничьих и 13 поражений. Футболистами команды забито 15 голов и пропущено 36 мячей. Последние 5 матчей:

    «Дженоа»

    Команда занимает 11 место с 28 очками. В активе генуэзцев 7 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Игроками команды забито 24 гола и пропущено 26 мячей. Последние 5 матчей:

    • 28.01.24 «Дженоа» – «Лечче»: 2:1;
    • 21.01.24 «Салернитана» – «Дженоа»: 1:2;
    • 13.01.24 «Дженоа» – «Торино»: 0:0;
    • 07.01.24 «Болонья» – «Дженоа»: 1:1;
    • 29.12.23 «Дженоа» – «Интер»: 1:1.

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 02.12.23 «Дженоа» – «Эмполи»: 1:1;
    • 06.03.22 «Дженоа» – «Эмполи»: 0:0;
    • 05.11.21 «Эмполи» – «Дженоа»: 2:2;
    • 28.01.19 «Эмполи» – «Дженоа»: 1:3;
    • 26.08.18 «Дженоа» – «Эмполи»: 2:1.

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Дженоа»

    На наш взгляд, в предстоящей встрече у гостей больше шансов победить в этом поединке – генуэзцы не проигрывают на протяжении 7 матчей кряду, а вот «Эмполи» может похвастать последними двумя играми – победой над «Монцей» (3:0), а также ничьей с «Ювентусом» (1:1). Наверняка в матче не будет обилия голов, ну а победит «Дженоа» (2.70), сделаем ставку на Тотал меньше 2.5 (1.59).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 09:55
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