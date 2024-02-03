В субботу, 3 февраля, «Эмполи» на своем поле сыграет с «Дженоа» в матче 23 тура Серии А. Поединок начнется в 17:00 по мск.

«Эмполи»

Команда занимает 19 место с 17 очками. Имеет в своем активе 4 победы, 5 ничьих и 13 поражений. Футболистами команды забито 15 голов и пропущено 36 мячей. Последние 5 матчей:

Команда занимает 11 место с 28 очками. В активе генуэзцев 7 побед, 7 ничьих и 8 поражений. Игроками команды забито 24 гола и пропущено 26 мячей. Последние 5 матчей:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

02.12.23 «Дженоа» – «Эмполи»: 1:1;

06.03.22 «Дженоа» – «Эмполи»: 0:0;

05.11.21 «Эмполи» – «Дженоа»: 2:2;

28.01.19 «Эмполи» – «Дженоа»: 1:3;

26.08.18 «Дженоа» – «Эмполи»: 2:1.

Прогноз на матч «Эмполи» – «Дженоа»

На наш взгляд, в предстоящей встрече у гостей больше шансов победить в этом поединке – генуэзцы не проигрывают на протяжении 7 матчей кряду, а вот «Эмполи» может похвастать последними двумя играми – победой над «Монцей» (3:0), а также ничьей с «Ювентусом» (1:1). Наверняка в матче не будет обилия голов, ну а победит «Дженоа» (2.70), сделаем ставку на Тотал меньше 2.5 (1.59).