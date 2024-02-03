Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Дженоа», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эмполи»: Каприле, Луперто, Исмайли, Валюкевич, Кэкачей, Журковски, Мале, Грасси, Гьяси, Камбьяги, Черри.

Главный тренер: Давиде Никола

«Дженоа»: Мартинес, Ди Винтер, Васкес, Бани, Спесн, Малиновский, Тюрсбю, Строотман, Вольяччо, Гюдмюндссон, Ретеги.

Главный тренер: Альберто Джилардино

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Дженоа»