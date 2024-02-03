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    • «Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    «Эмполи» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Дженоа», 23-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Эмполи»: Каприле, Луперто, Исмайли, Валюкевич, Кэкачей, Журковски, Мале, Грасси, Гьяси, Камбьяги, Черри.

    Главный тренер: Давиде Никола

    «Дженоа»: Мартинес, Ди Винтер, Васкес, Бани, Спесн, Малиновский, Тюрсбю, Строотман, Вольяччо, Гюдмюндссон, Ретеги.

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Дженоа»

    Эмполи-Дженоа смотреть онлайн 3 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 12:08
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