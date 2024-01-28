Серия А. «Милан» упустил победу над «Болоньей» Мотты (2:2), пропустив на 92-й минуте

«Милан» и «Болонья» в 22-м туре Примеры обменялись двумя голами. У миланцев дубль оформил Рубен Лофтус-Чик.

«Болонью» от поражения спас пенальти в исполнении Рикардо Орсолини.

У «Милана» на 74-й минуте не реализовал пенальти Тео Эрнандес. У Оливье Жиру тоже не получилось точно пробить с 11-метровой отметки – на 42-й минуте.

У «Болоньи» на 41-й минуте был удален главный тренер Тиаго Мотта.

«Милан» идет в таблице третьим. «Болонья» лишь ввиду дополнительных показателей не идет в зоне еврокубков.

Италия. Серия А. 22-й тур

Милан – Болонья – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Зиркзее, 29; 1:1 – Лофтус-Чик, 45; 2:1 – Лофтус-Чик, 83; 2:2 – Орсолини, 90+2.

Незабитые пенальти: Жиру, 42; Эрнандес, 74 – нет.

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