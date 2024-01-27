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    «Лорьян» – «Гавр»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Лиги 1 замыкающий турнирную таблицу «Лорьян» сразится с «Гавром». Матч пройдет в Лорьяне, начало – в 17:00 (мск).

    «Лорьян»

    Наименьшее в лиге количество побед (2) и набранных очков (12), больше всего пропущенных голов (38 при 21 забитом) – таков текущий результат выступления «Лорьяна» в Лиге 1.

    Безвыигрышная серия команды в Лиге 1 насчитывает 9 поединков. Подопечные Режиса Ле Бри являются главными претендентами на вылет, хотя до спасительного 15-го места – всего 4 очка.

    Последние результаты «Лорьяна» в Лиге 1:

    «Гавр»

    «Гавр» после 18 матчей чувствует себя комфортно, находясь середине таблице с 22 очками. Для коуча Луки Эльснера и его игроков эта встреча с аутсайдером – хороший шанс набрать очки. Пока у гостей 5 побед, 7 ничьих, 6 поражений. Разница мячей 19:20.

    Предыдущие результаты «Гавра» в Лиге 1:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 очных встреч команд:

    • 03.09.23 «Гавр» – «Лорьян» – 3:0 (Лига 1);
    • 29.07.23 «Лорьян» – «Гавр» – 2:0 (Товарищеская игра);
    • 19.10.19 «Гавр» – «Лорьян» – 2:2 (Лига 2);
    • 18.05.19 «Гавр» – «Лорьян» – 2:3 (Лига 2);
    • 28.07.18 «Лорьян» – «Гавр» – 0:0 (Лига 2).

    Прогноз на матч «Лорьян» – «Гавр»

    «Лорьян» обязан брать очки в домашнем матче против «Гавра», если надеется побороться за выживание. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 2.02.

    Источник: «Бомбардир»

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