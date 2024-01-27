В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Лиги 1 замыкающий турнирную таблицу «Лорьян» сразится с «Гавром». Матч пройдет в Лорьяне, начало – в 17:00 (мск).

Наименьшее в лиге количество побед (2) и набранных очков (12), больше всего пропущенных голов (38 при 21 забитом) – таков текущий результат выступления «Лорьяна» в Лиге 1.

Безвыигрышная серия команды в Лиге 1 насчитывает 9 поединков. Подопечные Режиса Ле Бри являются главными претендентами на вылет, хотя до спасительного 15-го места – всего 4 очка.

Последние результаты «Лорьяна» в Лиге 1:

«Гавр»

«Гавр» после 18 матчей чувствует себя комфортно, находясь середине таблице с 22 очками. Для коуча Луки Эльснера и его игроков эта встреча с аутсайдером – хороший шанс набрать очки. Пока у гостей 5 побед, 7 ничьих, 6 поражений. Разница мячей 19:20.

Предыдущие результаты «Гавра» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты последних 5 очных встреч команд:

Прогноз на матч «Лорьян» – «Гавр»

«Лорьян» обязан брать очки в домашнем матче против «Гавра», если надеется побороться за выживание. Наш прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 2.02.