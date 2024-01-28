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    • «Лорьян» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    «Лорьян» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Гавра», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лорьян»: Мвого, Туре, Пелон, Муйоколо, Бри, Абержель, Февр, Силва, Кари, Понко, Айегун.

    Главный тренер: Режи Ле Брис

    «Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Сабби, Таргаллин, Кехта, Кузяев, Него, Касимир.

    Главный тренер: Лука Эльснер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян»«Гавр»

    Лорьян-гавр смотреть онлайн 28 января

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    Источник: «Бомбардир»

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