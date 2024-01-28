Смотреть прямую трансляцию матча «Лорьян» против «Гавра», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лорьян»: Мвого, Туре, Пелон, Муйоколо, Бри, Абержель, Февр, Силва, Кари, Понко, Айегун.

Главный тренер: Режи Ле Брис

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Сабби, Таргаллин, Кехта, Кузяев, Него, Касимир.

Главный тренер: Лука Эльснер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лорьян» – «Гавр»