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    Режи Ле Брис

    Тренер
    Имя Режи
    Фамилия Ле Брис
    Команда Лорьян
    Гражданство Франция
    Дата рождения 6 декабря 1975
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Нант 1 : 0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    19.02.2023 Лорьян 3 : 0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    26.02.2023 Лорьян 0 : 1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    05.03.2023 Лион 0 : 0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    12.03.2023 Лорьян 2 : 0 Труа Франция. Лига 1, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лорьян 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Ла-Шатеньере 0 : 6 Лорьян
    21.01.2023 Бастия 1(1) : 2(4) Лорьян
    09.02.2023 Лорьян 1(2) : 2(4) Ланс
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