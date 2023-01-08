Режи Ле Брис
Тренер
|Имя
|Режи
|Фамилия
|Ле Брис
|Команда
|Лорьян
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|6 декабря 1975
|Имя
|Режи
|Фамилия
|Ле Брис
|Команда
|Лорьян
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|6 декабря 1975
|Дата
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Нант
|1 : 0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|19.02.2023
|Лорьян
|3 : 0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|26.02.2023
|Лорьян
|0 : 1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|05.03.2023
|Лион
|0 : 0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|12.03.2023
|Лорьян
|2 : 0
|Труа
|Франция. Лига 1, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лорьян
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Ла-Шатеньере
|0 : 6
|Лорьян
|21.01.2023
|Бастия
|1(1) : 2(4)
|Лорьян
|09.02.2023
|Лорьян
|1(2) : 2(4)
|Ланс