Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января

    «Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января

    В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Лиги 1 встретятся идущий 12-м в турнирной таблице «Монпелье» и замыкающий пятерку лидеров «Лилль». Команды сыграют в Монпелье, начало – в 15:00 (мск).

    «Монпелье»

    У команды Мишеля Тер-Закаряна после 18 туров 4 победы, 7 ничьих и 7 поражений, 19 забитых и 23 пропущенных гола. «Монпелье» имеет в активе 18 очков (1 очко отобрала Федерация за поведение болельщиков) и опережает зону переходных матчей на 2 балла.

    Последние результаты «Монпелье» в Лиге 1:

    • 14.01.24 «Брест» – «Монпелье» – 2:0;
    • 20.12.23 «Монпелье» – «Марсель» – 1:1;
    • 17.12.23 «Мец» – «Монпелье» – 0:1.

    «Лилль»

    После 18 туров у «Лилля» 31 очко и 5-е место. О борьбе за чемпионство команда Паулу Фонсеки не мечтает, а вот о сражении за место в Лиге чемпионов – вполне: отставание от топ-3 составляет всего 3 очка.

    У «Лилля» 8 побед, 7 ничьих, 3 поражения. Разница мячей – 24:14, меньше пропускает только «Ницца».

    Предыдущие результаты «Лилля» в Лиге 1:

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 03.09.23 «Лилль» – «Монпелье» – 1:0;
    • 16.04.23 «Лилль» – «Монпелье» – 2:1;
    • 04.09.22 «Монпелье» – «Лилль» – 1:3;
    • 12.02.22 «Монпелье» – «Лилль» – 0:1;
    • 30.08.21 «Лилль» – «Монпелье» – 2:1.

    Прогноз на матч «Монпелье» – «Лилль»

    «Монпелье» не в том состоянии, чтобы на равных противостоять «Лиллю». Статистика личных встреч также говорит в пользу гостей. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.95.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+