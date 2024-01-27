В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Лиги 1 встретятся идущий 12-м в турнирной таблице «Монпелье» и замыкающий пятерку лидеров «Лилль». Команды сыграют в Монпелье, начало – в 15:00 (мск).

«Монпелье»

У команды Мишеля Тер-Закаряна после 18 туров 4 победы, 7 ничьих и 7 поражений, 19 забитых и 23 пропущенных гола. «Монпелье» имеет в активе 18 очков (1 очко отобрала Федерация за поведение болельщиков) и опережает зону переходных матчей на 2 балла.

Последние результаты «Монпелье» в Лиге 1:

«Лилль»

После 18 туров у «Лилля» 31 очко и 5-е место. О борьбе за чемпионство команда Паулу Фонсеки не мечтает, а вот о сражении за место в Лиге чемпионов – вполне: отставание от топ-3 составляет всего 3 очка.

У «Лилля» 8 побед, 7 ничьих, 3 поражения. Разница мячей – 24:14, меньше пропускает только «Ницца».

Предыдущие результаты «Лилля» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Монпелье» – «Лилль»

«Монпелье» не в том состоянии, чтобы на равных противостоять «Лиллю». Статистика личных встреч также говорит в пользу гостей. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.95.