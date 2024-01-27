В воскресенье, 28 января, в 19-м туре Лиги 1 встретятся идущий 12-м в турнирной таблице «Монпелье» и замыкающий пятерку лидеров «Лилль». Команды сыграют в Монпелье, начало – в 15:00 (мск).
«Монпелье»
У команды Мишеля Тер-Закаряна после 18 туров 4 победы, 7 ничьих и 7 поражений, 19 забитых и 23 пропущенных гола. «Монпелье» имеет в активе 18 очков (1 очко отобрала Федерация за поведение болельщиков) и опережает зону переходных матчей на 2 балла.
Последние результаты «Монпелье» в Лиге 1:
- 14.01.24 «Брест» – «Монпелье» – 2:0;
- 20.12.23 «Монпелье» – «Марсель» – 1:1;
- 17.12.23 «Мец» – «Монпелье» – 0:1.
«Лилль»
После 18 туров у «Лилля» 31 очко и 5-е место. О борьбе за чемпионство команда Паулу Фонсеки не мечтает, а вот о сражении за место в Лиге чемпионов – вполне: отставание от топ-3 составляет всего 3 очка.
У «Лилля» 8 побед, 7 ничьих, 3 поражения. Разница мячей – 24:14, меньше пропускает только «Ницца».
Предыдущие результаты «Лилля» в Лиге 1:
- 14.01.24 «Лилль» – «Лорьян» – 3:0;
- 20.12.23 «Страсбур» – «Лилль» – 2:1;
- 17.12.23 «Лилль» – «ПСЖ» – 1:1.
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в Лиге 1:
- 03.09.23 «Лилль» – «Монпелье» – 1:0;
- 16.04.23 «Лилль» – «Монпелье» – 2:1;
- 04.09.22 «Монпелье» – «Лилль» – 1:3;
- 12.02.22 «Монпелье» – «Лилль» – 0:1;
- 30.08.21 «Лилль» – «Монпелье» – 2:1.
Прогноз на матч «Монпелье» – «Лилль»
«Монпелье» не в том состоянии, чтобы на равных противостоять «Лиллю». Статистика личных встреч также говорит в пользу гостей. Наш прогноз – П2 с коэффициентом 1.95.