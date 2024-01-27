В субботу на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 22 тура итальянской Серии А. «Милан» будет принимать «Болонью». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по Москве.

«Милан»

Подопечные Стефано Пиоли закрепились на третьей строчке в таблице чемпионата Италии. При этом стоит заметить, что в последнее время «Милан» существенно добавил в атаке и занимает второе место по результативности в Серии А (41 гол). Чаще «Милана» забивает только «Интер» (49 мячей).

«Болонья»

Парни Тьяго Мотты рубятся за место в еврокубках и опережают весьма именитых соперников – «Рому» и «Наполи». При этом невзирая на многочисленные слухи «Болонье» удается удержать своих топ-игроков. На данный момент никто из лидеров не покинул ряды команды в зимнее трансферное окно.

Личные встречи

Последние три очных противостояния «Милана» и «Болоньи» завершились такими исходами:

Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

«Болонья» – крепкий соперник, который в состоянии воспользоваться значительными кадровыми потерями в обороне «Милана». Ну а хозяева поля всегда стараются играть в атакующий футбол. Предлагаем выбрать вариант ставки «обе забьют» (2,00).