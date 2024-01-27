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    • «Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января

    «Милан» – «Болонья»: прогноз на матч итальянской Серии А, 27 января

    В субботу на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 22 тура итальянской Серии А. «Милан» будет принимать «Болонью». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по Москве.

    «Милан»

    Подопечные Стефано Пиоли закрепились на третьей строчке в таблице чемпионата Италии. При этом стоит заметить, что в последнее время «Милан» существенно добавил в атаке и занимает второе место по результативности в Серии А (41 гол). Чаще «Милана» забивает только «Интер» (49 мячей).

    «Болонья»

    Парни Тьяго Мотты рубятся за место в еврокубках и опережают весьма именитых соперников – «Рому» и «Наполи». При этом невзирая на многочисленные слухи «Болонье» удается удержать своих топ-игроков. На данный момент никто из лидеров не покинул ряды команды в зимнее трансферное окно.

    Личные встречи

    Последние три очных противостояния «Милана» и «Болоньи» завершились такими исходами:

    • 21.08.2023 «Болонья» – «Милан» 0:2
    • 15.04.2023 «Болонья» – «Милан» 1:1
    • 27.08.2022 «Милан» – «Болонья» 2:0

    Прогноз на матч «Милан» – «Болонья»

    «Болонья» – крепкий соперник, который в состоянии воспользоваться значительными кадровыми потерями в обороне «Милана». Ну а хозяева поля всегда стараются играть в атакующий футбол. Предлагаем выбрать вариант ставки «обе забьют» (2,00).

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    Источник: «Бомбардир»

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