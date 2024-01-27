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    • «Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    «Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан»«Болонья», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Милан»: Меньян, Теобалт, Габбиа, Кьер, Калабрия, Рейндерс, Адли, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Болонья»: Скорупски, Кристиансен, Лукуми, Калафьори, Пош, Фергюсон, Урбански, Фройлер, Эбишер, Орсолини, ван Хойдонк.

    Главный тренер: Тиаго Мотта

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Болонья»

    «Милан» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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