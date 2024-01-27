Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» – «Болонья», 22 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Меньян, Теобалт, Габбиа, Кьер, Калабрия, Рейндерс, Адли, Лофтус-Чик, Пулишич, Леау, Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Болонья»: Скорупски, Кристиансен, Лукуми, Калафьори, Пош, Фергюсон, Урбански, Фройлер, Эбишер, Орсолини, ван Хойдонк.

Главный тренер: Тиаго Мотта

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Болонья»