Нобоа охарактеризовал владельца «Сочи» двумя словами

Экс-полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Борисом Ротенбергом.

«Есть планы вернуться в Россию. Для меня эта дверь всегда открыта. Уже есть несколько вариантов, как мне туда вернуться.

Время покажет, я подумаю. Пока я играю в футбол, открываю свои мозги по новому. Подумаю об этом, когда закончу карьеру.

Борис Ротенберг – мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня было честью работать с ним. Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне.

Мы оба почувствовали, что мне надо ехать домой. Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за все время работы в России. Он помогал мне, моей семье. Я желаю ему только наилучшего!» – заявил Нобоа.