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    Нобоа охарактеризовал владельца «Сочи» двумя словами

    Экс-полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Борисом Ротенбергом.

    «Есть планы вернуться в Россию. Для меня эта дверь всегда открыта. Уже есть несколько вариантов, как мне туда вернуться.

    Время покажет, я подумаю. Пока я играю в футбол, открываю свои мозги по новому. Подумаю об этом, когда закончу карьеру.

    Борис Ротенберг – мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня было честью работать с ним. Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне.

    Мы оба почувствовали, что мне надо ехать домой. Пожали друг другу руки, поблагодарили друг друга за все время работы в России. Он помогал мне, моей семье. Я желаю ему только наилучшего!» – заявил Нобоа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2024 22:22
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    Комментарии (2)
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    bset
    1706302360
    Эти два слова были "безнадёга полная"
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    СпорЦмен
    1706302474
    Таких гадов, как Ротенберг, надо мачить и ему подобных! Гаденыши русский народ обворовывают по полной! Он нам рассказывает о доброте гниды. Уже пол Крыма успел под себя подмять по доброте душевной.
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