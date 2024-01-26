В субботу, 27 января, состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Баварией». Встреча пройдет в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» и начнется в 17:30 (мск).
«Аугсбург»
«Аугсбург» после 18 туров занимает твердое место в середине таблицы. Команда Йесса Торупа добыла 5 побед, 6 ничьих и 7 раз проиграла, заработав 21 очко. Этого хватает, чтобы занимать 10-е место. Разница мячей – 26:33.
Последние результаты «Аугсбурга» в Бундеслиге:
- 21.01.24 «Боруссия» М – «Аугсбург» – 1:2;
- 13.01.24 «Аугсбург» – «Байер» – 0:1;
- 20.12.23 «Штутгарт» – «Аугсбург» – 3:0.
«Бавария»
За неожиданное поражение от «Вердера» (0:1) в позапрошлом туре «Бавария» не слишком убедительно, но реабилитировалась победой над «Унионом» (1:0). Мюнхенцы продолжают чемпионскую гонку с «Байером» – команда Томаса Тухеля отстает от леверкузенцев на 4 очка.
«Бавария» добыла 14 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Разница мячей – 53:16 (лучшее нападение лиги).
Последние результаты «Баварии» в Бундеслиге:
- 24.01.24 «Бавария» – «Унион» – 1:0;
- 21.01.24 «Бавария» – «Вердер» – 0:1;
- 12.01.24 «Бавария» – «Хоффенхайм» – 3:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 игр между «Аугсбургом» и «Баварией» в Бундеслиге:
- 27.08.23 «Бавария» – «Аугсбург» – 3:1;
- 11.03.23 «Бавария» – «Аугсбург» – 5:3;
- 17.09.22 «Аугсбург» – «Бавария» – 1:0;
- 09.04.22 «Бавария» – «Аугсбург» – 1:0;
- 19.11.21 «Аугсбург» – «Бавария» – 2:1;
Прогноз на матч «Аугсбург» – «Бавария»
«Бавария» не слишком уверенно проводит последние игры плюс у нее есть кадровые проблемы. «Аугсбург» дома всегда создает проблемы мюнхенцам. Наш прогноз – «Обе забьют» с коэффициентом 1.73.