Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» – «Бавария», 19 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января 2024, в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аугсбург»: Дамен, Дьягольченко, Удуохай, Гаувелеув, Мбабу, Йенсен, Реджбечай, Варгас, Энгелс, Демирович, Тиц.

Главный тренер: Джесс Торуп

«Бавария»: Нойер, Геррейру, Дэвис, де Лигт, Лаймер, Коман, Сане, Мусиала, Киммих, Горецка, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Бавария»