«Сельта» и «Реал Сосьедад» сыграют в 21 туре чемпионата Испании по футболу. Игра состоится в субботу, 20 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Сельта»
Команда с 17 баллами занимает 17 место, имеет в своем активе 3 победы, 8 ничьих и 9 поражений. «Сельта» забила 21 гол и пропустила 30 мячей. Последние 3 матча команды:
- 17.01.24 «Валенсия» – «Сельта» 1:3;
- 13.01.24 «Мальорка» – «Сельта» 1:1;
- 07.01.24 «Аморебьета» – «Сельта» 2:4.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает 6 место с 32 баллами, имеет в активе 8 побед, 8 ничьих и 4 поражения, забит 31 гол, пропущен 21 мяч. Последние 3 матча команды:
- 17.01.24 «Осасуна» – «Реал Сосьедад» 0:2;
- 13.01.24 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» 2:1;
- 07.01.24 «Малага» – «Реал Сосьедад» 0:1.
Личные встречи
В последних 3 очных играх зафиксированы следующие результаты:
- 19.08.23 «Реал Сосьедад» – «Сельта» 1:1;
- 18.02.23 «Реал Сосьедад» – «Сельта» 1:1;
- 16.10.22 «Сельта» – «Реал Сосьедад» 1:2.
Прогноз на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад»
Сан-себастьянцы ведут борьбу за место в первой шестерке испанской Примеры, а вот «Сельта» при неудачном стечении обстоятельств рискует вылететь из чемпионата. Сделаем ставку на победу «Реала Сосьедад» или ничью – 1.40.