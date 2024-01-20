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    • «Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января

    «Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января

    «Сельта» и «Реал Сосьедад» сыграют в 21 туре чемпионата Испании по футболу. Игра состоится в субботу, 20 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Сельта»

    Команда с 17 баллами занимает 17 место, имеет в своем активе 3 победы, 8 ничьих и 9 поражений. «Сельта» забила 21 гол и пропустила 30 мячей. Последние 3 матча команды:

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» занимает 6 место с 32 баллами, имеет в активе 8 побед, 8 ничьих и 4 поражения, забит 31 гол, пропущен 21 мяч. Последние 3 матча команды:

    Личные встречи

    В последних 3 очных играх зафиксированы следующие результаты:

    • 19.08.23 «Реал Сосьедад» – «Сельта» 1:1;
    • 18.02.23 «Реал Сосьедад» – «Сельта» 1:1;
    • 16.10.22 «Сельта» – «Реал Сосьедад» 1:2.

    Прогноз на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцы ведут борьбу за место в первой шестерке испанской Примеры, а вот «Сельта» при неудачном стечении обстоятельств рискует вылететь из чемпионата. Сделаем ставку на победу «Реала Сосьедад» или ничью – 1.40.

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    Источник: «Бомбардир»

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