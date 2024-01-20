«Сельта» и «Реал Сосьедад» сыграют в 21 туре чемпионата Испании по футболу. Игра состоится в субботу, 20 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Сельта»

Команда с 17 баллами занимает 17 место, имеет в своем активе 3 победы, 8 ничьих и 9 поражений. «Сельта» забила 21 гол и пропустила 30 мячей. Последние 3 матча команды:

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает 6 место с 32 баллами, имеет в активе 8 побед, 8 ничьих и 4 поражения, забит 31 гол, пропущен 21 мяч. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

В последних 3 очных играх зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Сельта» – «Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы ведут борьбу за место в первой шестерке испанской Примеры, а вот «Сельта» при неудачном стечении обстоятельств рискует вылететь из чемпионата. Сделаем ставку на победу «Реала Сосьедад» или ничью – 1.40.