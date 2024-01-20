Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Реал Сосьедад», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января 2024, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Сельта»: Гуаита, Санчес, Менудо, Нуньес, Мингеса, Перес, Дотор, Тапия, Аспас, Ларсен.
Главный тренер: Рафаэль Бенитес
«Реал Сосьедад»: Марреро, Тирни, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Барренечеа, Мендес, Субименди, Мерино, Захарян, Оярсабаль.
Главный тренер: Иманол Альгуасиль
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале Setanta Sports 2.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».