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    • «РБ Лейпциг» – «Байер»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января

    «РБ Лейпциг» – «Байер»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января

    В 18 туре Бундеслиги сыграют «РБ Лейпциг» и «Байер». Игра пройдет 20 января 2024 года в 20:30 по мск.

    «РБ Лейпциг»

    Команда идет на 4 месте с 33 баллами, имеет в своем активе 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения, забито 38 голов, пропущено 18 мячей. Последние 3 матча команды:

    «Байер»

    Команда занимает 1 место с 45 баллами, имеет в своем активе 14 побед, 3 ничьи и идет без поражений, забито 47 голов, пропущено 12 мячей. Последние 3 матча команды:

    Личные встречи

    3 последние очные встречи команд:

    • 19.08.23 «Байер» – «РБ Лейпциг» 3:2;
    • 23.04.23 «Байер» – «РБ Лейпциг» 2:0;
    • 29.10.22 «РБ Лейпциг» – «Байер» 2:0.

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Байер»

    Гости, на наш взгляд – явный фаворит матча. Команда идет без поражений с начала сезона и успешно выступает в чемпионате, кубке и в Лиге Европы. Предположим, что подопечные Алонсо обыграют соперника. Наш прогноз – победа «Байера» (2.81).

    Источник: «Бомбардир»

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