В 18 туре Бундеслиги сыграют «РБ Лейпциг» и «Байер». Игра пройдет 20 января 2024 года в 20:30 по мск.
«РБ Лейпциг»
Команда идет на 4 месте с 33 баллами, имеет в своем активе 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения, забито 38 голов, пропущено 18 мячей. Последние 3 матча команды:
- 03.01.24 «РБ Лейпциг» – «Айнтрахт Франкфурт» 0:1;
- 06.01.24 «Санкт-Галлен» – «РБ Лейпциг» 0:1;
- 19.12.23 «Вердер» – «РБ Лейпциг» 1:1.
«Байер»
Команда занимает 1 место с 45 баллами, имеет в своем активе 14 побед, 3 ничьи и идет без поражений, забито 47 голов, пропущено 12 мячей. Последние 3 матча команды:
- 13.01.24: «Аугсбург» – «Байер» 0:1;
- 07.01.24: «Байер» – «Венеция» 4:1;
- 20.12.23: «Байер» – «Бохум» 4:0.
Личные встречи
3 последние очные встречи команд:
- 19.08.23 «Байер» – «РБ Лейпциг» 3:2;
- 23.04.23 «Байер» – «РБ Лейпциг» 2:0;
- 29.10.22 «РБ Лейпциг» – «Байер» 2:0.
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Байер»
Гости, на наш взгляд – явный фаворит матча. Команда идет без поражений с начала сезона и успешно выступает в чемпионате, кубке и в Лиге Европы. Предположим, что подопечные Алонсо обыграют соперника. Наш прогноз – победа «Байера» (2.81).