В 18 туре Бундеслиги сыграют «РБ Лейпциг» и «Байер». Игра пройдет 20 января 2024 года в 20:30 по мск.

«РБ Лейпциг»

Команда идет на 4 месте с 33 баллами, имеет в своем активе 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения, забито 38 голов, пропущено 18 мячей. Последние 3 матча команды:

«Байер»

Команда занимает 1 место с 45 баллами, имеет в своем активе 14 побед, 3 ничьи и идет без поражений, забито 47 голов, пропущено 12 мячей. Последние 3 матча команды:

Личные встречи

3 последние очные встречи команд:

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Байер»

Гости, на наш взгляд – явный фаворит матча. Команда идет без поражений с начала сезона и успешно выступает в чемпионате, кубке и в Лиге Европы. Предположим, что подопечные Алонсо обыграют соперника. Наш прогноз – победа «Байера» (2.81).