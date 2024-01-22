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    • Уткин — о голе Хави Симонса: «Та борзота, которая оставляет не у дел защиту»

    Уткин — о голе Хави Симонса: «Та борзота, которая оставляет не у дел защиту»

    Журналист и комментатор Василий Уткин высказался о голе полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса в ворота «Байера» на 7-й минуте матча 18-го тура Бундеслиги.

    Хавбек получил передачу с фланга в штрафной лицом к воротам соперника. Находясь под прессингом соперников Симонс двумя касаниями принял и обработал мяч, а третьим нанес голевой удар. При этом он обернулся вокруг своей оси.

    «Гол Хави Симонса «Байеру», с одной стороны, конечно, трюк дворовый.

    Но с другой – это то самое дерзновение, та борзота, которая оставляет не у дел защиту. Ведь защитники «Байера» располагались если не идеально, но на твердую четверку. И все оказались бессильны (за счет везения можно отнести только идеальное попадание в уязвимый в данном случае ближний угол).

    Несистемное решение способно обвалить систему. Обычно мы иллюстрируем это обыгрышем троих, или ударом через себя с линии штрафной, или ударом головой из центра поля (шутка).

    Но задача-то а) выгадать пространство/время и б) если защита нерушима, ее куда сложнее проломить, чем остолбенить.

    Вот то, что получилось у Хави Симонса. Это не сделало его суперигроком. Это подтвердило, что он дерзкий парень, когда мяч у него, и рядом с воротами, возможно, ему больше никто и не нужен.

    Ну… иногда», – написал Уткин.

    • Симонс открыл счет в матче, но «РБ Лейпциг» проиграл домашнюю встречу – 2:3.
    • Хавбек забил свой 7-й гол в 25 встречах в нынешнем сезоне.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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