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    • «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2024

    «Интер» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 1/2 Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, де Врей, Биссек, Бастони, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Ладзари, Хила, Весино, Гендузи, Альберто, Андерсон, Педро, Иммобиле.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»

    Источник: «Бомбардир»

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