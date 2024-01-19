Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лацио», 1/2 Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Интер»: Зоммер, де Врей, Биссек, Бастони, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Ладзари, Хила, Весино, Гендузи, Альберто, Андерсон, Педро, Иммобиле.

Главный тренер: Маурицио Сарри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лацио»