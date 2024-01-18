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    • «Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024

    «Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Фиорентина», 1/2 Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Наполи»: Голлини, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Распадори..

    Главный тренер: Вальтер Мадзарри

    «Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Бонавентура, Артур, Соттиль, Иконе, Дункан, Бельтран.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина»

    Источник: «Бомбардир»

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