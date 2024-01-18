Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Фиорентина», 1/2 Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024, в 22:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Наполи»: Голлини, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Распадори..
Главный тренер: Вальтер Мадзарри
«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Бонавентура, Артур, Соттиль, Иконе, Дункан, Бельтран.
Главный тренер: Винченцо Итальяно
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».