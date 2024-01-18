Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Фиорентина», 1/2 Суперкубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024, в 22:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Наполи»: Голлини, Жезус, Руй, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский, Каюсте, Лоботка, Политано, Кварацхелия, Распадори..

Главный тренер: Вальтер Мадзарри

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Бонавентура, Артур, Соттиль, Иконе, Дункан, Бельтран.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина»