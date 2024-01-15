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    Семак объяснил выбор новобранцев «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состоявшиеся этой зимой трансферы команды.

    – В аренду ушел Роберт Ренан – мы понимаем, что это молодой игрок, которому нужна игровая практика, это обязательно. Мы пошли навстречу ему, отпустили.

    То же самое касается и Димы Чистякова – в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики. Мы пообещали ему, что, если у нас будет такая возможность, мы его отпустим. Так произошло: он тоже ушел в аренду до конца этого сезона.

    Пока других изменений нет, но, возможно, будут небольшие. Мы понимаем, что кто-то из футболистов, возможно, изъявит желание получить больше игровой практики в этот короткий оставшийся промежуток времени.

    Если условия, которые будет предлагать другой клуб, будут устраивать нас и самого игрока, то мы, естественно, будем идти навстречу. Во главе угла – интересы нашей команды.

    – Четыре трансфера уже состоялись. Если можно, пару слов о каждом из новобранцев. Почему именно этих футболистов выбрал тренерский штаб?

    – По многим причинам, здесь есть и экономическая составляющая. Что касается Нино, то это очень качественный игрок, который добавит конкуренции в нашу оборонительную линию.

    Исходя из его трансферной стоимости, это было очень выгодное предложение, которым мы воспользовались. Сейчас у нас появилась очень хорошая конкуренция в обороне, и мы смогли дать возможность получить игровую практику и Ренану, и Чистякову.

    Что касается Ильзата Ахметова, то здесь похожая ситуация – мы давно за ним наблюдаем. У него истекал контракт, и была определенная сумма для самовыкупа. Мы воспользовались этим пунктом и подписали игрока.

    Он может выступать и в центре поля, и на фланге – у него есть опыт выступления на разных позициях. Это игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом.

    Учитывая определенные сложности, которые у нас есть с игроками с российскими паспортами, это хорошее приобретение. То же самое касается и экономической составляющей – это очень выгодный вариант для нашего клуба.

    Педро уже давно был включен в сделку, и вот наконец он присоединился к нам. Позиция Артура... Летом мы не смогли подписать игрока на эту позицию по тем или иным причинам.

    Сейчас мы взяли футболиста, который может играть на позиции Малкома и в этом отношении закрыли позицию, которая для нас была проблемной, на которой выступали игроки, для которых она была не родной. Для нас это дополнительная опция в тактических схемах, которую мы использовали раньше.

    Мы посмотрим, насколько быстро эти игроки адаптируются, после чего будем решать, кто будет начинать сезон.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии (1)
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    portero
    1705306432
    Семак разве имеет право голоса при сделках? Он должен делать вид что с ним советуются!!! В этих сделках больше бизнеса, чем необходимость покупки этих игроков....
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