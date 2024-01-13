В воскресенье, 14 января, «Кадис» на своем поле сыграет с «Валенсией» в 20 туре Примеры. Игра начнется в 18:15 по мск.

«Кадис»

Команда с 15 очками идет на 18 месте, выиграла 2 матча, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, забила 14 голов и пропустила 26 мячей. 5 последних матчей команды:

«Валенсия»

Команда идет на 9 месте с 26 очками, отстает от еврокубковой зоны на 6 баллов, по 7 раз выиграла и проиграла, 5 раз сыграла вничью, забила 22 гола и пропустила 23 мяча. 5 последних матчей команды:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

23.10.23 «Валенсия» – «Кадис» 2:0;

30.04.23 «Кадис» – «Валенсия» 2:1;

06.01.23 «Валенсия» – «Кадис» 0:1;

03.04.22 «Валенсия» – «Кадис» 0:0;

02.02.22 «Валенсия» – «Кадис» 2:1.

Прогноз на матч «Кадис» – «Валенсия»

Гости выглядят фаворитом матча. Команда не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду, наверняка «Валенсия» обыграет и терпящий бедствие «Кадис». Наш прогноз – победа «Валенсии» (2.80).