В воскресенье, 14 января, «Кадис» на своем поле сыграет с «Валенсией» в 20 туре Примеры. Игра начнется в 18:15 по мск.
«Кадис»
Команда с 15 очками идет на 18 месте, выиграла 2 матча, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, забила 14 голов и пропустила 26 мячей. 5 последних матчей команды:
- 03.01.24 «Гранада» – «Кадис» 2:0;
- 21.12.23 «Кадис» – «Реал Сосьедад» 0:0;
- 17.12.23 «Лас-Пальмас» – «Кадис» 1:1;
- 10.12.23 «Кадис» – «Осасуна» 1:1;
- 07.12.23 «Арандина» – «Кадис» 1:2.
«Валенсия»
Команда идет на 9 месте с 26 очками, отстает от еврокубковой зоны на 6 баллов, по 7 раз выиграла и проиграла, 5 раз сыграла вничью, забила 22 гола и пропустила 23 мяча. 5 последних матчей команды:
- 07.01.24 «Картахена» – «Валенсия» 1:2;
- 02.01.24 «Валенсия» – «Вильярреал» 3:1;
- 19.12.23 «Райо Вальекано» – «Валенсия» 0:1;
- 16.12.23 «Валенсия» – «Барселона» 1:1;
- 08.12.23 «Хетафе» – «Валенсия» 1:0.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 23.10.23 «Валенсия» – «Кадис» 2:0;
- 30.04.23 «Кадис» – «Валенсия» 2:1;
- 06.01.23 «Валенсия» – «Кадис» 0:1;
- 03.04.22 «Валенсия» – «Кадис» 0:0;
- 02.02.22 «Валенсия» – «Кадис» 2:1.
Прогноз на матч «Кадис» – «Валенсия»
Гости выглядят фаворитом матча. Команда не проигрывает на протяжении 4 матчей кряду, наверняка «Валенсия» обыграет и терпящий бедствие «Кадис». Наш прогноз – победа «Валенсии» (2.80).