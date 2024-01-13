В воскресенье, 14 января, «Лилль» на своем поле сыграет с «Лорьяном». Игра состоится в 18 туре Лиги 1 и начнется в 15:00 по мск.

«Лилль»

Команда идет на 6 месте с 28 очками, выиграла 7 матчей, 7 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча, забила 21 гол и пропустила 14 мячей. Отставание от лидера составляет 12 очков. 5 последних матчей команды:

«Лорьян»

Команда занимает предпоследнее, 17 место с 12 очками, выиграла 2 матча, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, забила 21 гол и пропустила 35 мячей. 5 последних матчей команды:

Личные встречи

5 последних игр команды:

Прогноз на матч «Лилль» – «Лорьян»

В предстоящей встрече все очевидно – «Лилль» фаворит матча. Команда должна выигрывать игру с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.41), ТБ 2.5 (1.78), ОЗ – нет (1.75).