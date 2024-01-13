В воскресенье, 14 января, «Лилль» на своем поле сыграет с «Лорьяном». Игра состоится в 18 туре Лиги 1 и начнется в 15:00 по мск.
«Лилль»
Команда идет на 6 месте с 28 очками, выиграла 7 матчей, 7 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча, забила 21 гол и пропустила 14 мячей. Отставание от лидера составляет 12 очков. 5 последних матчей команды:
- 06.01.24 «Лилль» – «Голден Лаин» 12:0;
- 20.12.23 «Страсбур» – «Лилль» 2:1;
- 17.12.23 «Лилль» – «ПСЖ» 1:1;
- 14.12.23 «Лилль» – «КИ Клаксвик» 3:0;
- 10.12.23 «Клермон» – «Лилль» 0:0.
«Лорьян»
Команда занимает предпоследнее, 17 место с 12 очками, выиграла 2 матча, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, забила 21 гол и пропустила 35 мячей. 5 последних матчей команды:
- 06.01.24 «Сошо» – «Лорьян» 2:1;
- 20.12.23 «Брест» – «Лорьян» 4:0;
- 17.12.23 «Лорьян» – «Страсбур» 1:2;
- 10.12.23 «Лорьян» – «Марсель» 2:4;
- 03.12.23 «Тулуза» – «Лорьян» 1:1.
Личные встречи
5 последних игр команды:
- 27.08.23 «Лорьян» – «Лилль» 4:1;
- 02.04.23 «Лилль» – «Лорьян» 3:1;
- 02.10.22 «Лорьян» – «Лилль» 2:1;
- 19.01.22 «Лилль» – «Лорьян» 3:1;
- 10.09.21 «Лорьян» – «Лилль» 2:1;
Прогноз на матч «Лилль» – «Лорьян»
В предстоящей встрече все очевидно – «Лилль» фаворит матча. Команда должна выигрывать игру с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.41), ТБ 2.5 (1.78), ОЗ – нет (1.75).