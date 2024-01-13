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    • «Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

    «Лилль» – «Лорьян»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

    В воскресенье, 14 января, «Лилль» на своем поле сыграет с «Лорьяном». Игра состоится в 18 туре Лиги 1 и начнется в 15:00 по мск.

    «Лилль»

    Команда идет на 6 месте с 28 очками, выиграла 7 матчей, 7 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча, забила 21 гол и пропустила 14 мячей. Отставание от лидера составляет 12 очков. 5 последних матчей команды:

    • 06.01.24 «Лилль» – «Голден Лаин» 12:0;
    • 20.12.23 «Страсбур» – «Лилль» 2:1;
    • 17.12.23 «Лилль» – «ПСЖ» 1:1;
    • 14.12.23 «Лилль» – «КИ Клаксвик» 3:0;
    • 10.12.23 «Клермон» – «Лилль» 0:0.

    «Лорьян»

    Команда занимает предпоследнее, 17 место с 12 очками, выиграла 2 матча, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, забила 21 гол и пропустила 35 мячей. 5 последних матчей команды:

    Личные встречи

    5 последних игр команды:

    • 27.08.23 «Лорьян» – «Лилль» 4:1;
    • 02.04.23 «Лилль» – «Лорьян» 3:1;
    • 02.10.22 «Лорьян» – «Лилль» 2:1;
    • 19.01.22 «Лилль» – «Лорьян» 3:1;
    • 10.09.21 «Лорьян» – «Лилль» 2:1;

    Прогноз на матч «Лилль» – «Лорьян»

    В предстоящей встрече все очевидно – «Лилль» фаворит матча. Команда должна выигрывать игру с комфортным для себя счетом. Наш прогноз – победа «Лилля» (1.41), ТБ 2.5 (1.78), ОЗ – нет (1.75).

    Источник: «Бомбардир»

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