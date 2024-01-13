В воскресенье, 14 января, «Метц» на своем поле сыграет с «Тулузой» в 18 туре Лиги 1. Игра начнется в 17:00 по мск.

«Метц»

Команда идет на 14 месте с 16 очками, выиграла 4 матча и 4 раза сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 16 голов и пропустила 27 мячей. Отставание от зоны вылета составляет 2 балла. 5 последних матчей команды:

«Тулуза»

Команда с 14 очками идет на 16 месте, выиграла 2 матча, 8 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, забила 15 голов и пропустила 23 гола. 5 последних матчей команды:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд: