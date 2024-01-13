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    • «Метц» – «Тулуза»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

    «Метц» – «Тулуза»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Франции, 14 января

    В воскресенье, 14 января, «Метц» на своем поле сыграет с «Тулузой» в 18 туре Лиги 1. Игра начнется в 17:00 по мск.

    «Метц»

    Команда идет на 14 месте с 16 очками, выиграла 4 матча и 4 раза сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 16 голов и пропустила 27 мячей. Отставание от зоны вылета составляет 2 балла. 5 последних матчей команды:

    «Тулуза»

    Команда с 14 очками идет на 16 месте, выиграла 2 матча, 8 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, забила 15 голов и пропустила 23 гола. 5 последних матчей команды:

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 01.10.23 «Тулуза» – «Метц» 3:0;
    • 28.09.19 «Метц» – «Тулуза» 2:2;
    • 03.03.18 «Метц» – «Тулуза» 1:1;
    • 18.11.17 «Тулуза» – «Метц» 0:0;
    • 14.05.17 «Метц» – «Тулуза» 1:1.

    Источник: «Бомбардир»

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