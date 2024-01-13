В воскресенье, 14 января, «Метц» на своем поле сыграет с «Тулузой» в 18 туре Лиги 1. Игра начнется в 17:00 по мск.
«Метц»
Команда идет на 14 месте с 16 очками, выиграла 4 матча и 4 раза сыграла вничью, потерпела 9 поражений, забила 16 голов и пропустила 27 мячей. Отставание от зоны вылета составляет 2 балла. 5 последних матчей команды:
- 05.01.24 «Метц» – «Клермон» 1:1 (пен);
- 20.12.23 «ПСЖ» – «Метц» 3:1;
- 17.12.23 «Метц» – «Монпелье» 0:1;
- 10.12.23 «Метц» – «Брест» 0:1;
- 03.12.23 «Лилль» – «Метц» 2:0.
«Тулуза»
Команда с 14 очками идет на 16 месте, выиграла 2 матча, 8 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений, забила 15 голов и пропустила 23 гола. 5 последних матчей команды:
- 07.01.24 «Шамбери» – «Тулуза» 0:3;
- 03.01.24 «ПСЖ» – «Тулуза» 2:0;
- 20.12.23 «Тулуза» – «Монако» 1:2;
- 17.12.23 «Тулуза» – «Ренн» 0:0;
- 14.12.23 «ЛАСК» – «Тулуза» 1:2.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 01.10.23 «Тулуза» – «Метц» 3:0;
- 28.09.19 «Метц» – «Тулуза» 2:2;
- 03.03.18 «Метц» – «Тулуза» 1:1;
- 18.11.17 «Тулуза» – «Метц» 0:0;
- 14.05.17 «Метц» – «Тулуза» 1:1.
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