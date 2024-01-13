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    • «Лацио» – «Лечче»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 14 января

    «Лацио» – «Лечче»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Италии, 14 января

    В воскресенье, 14 января, «Лацио» на своем поле сыграет с «Лечче». Игра пройдет в 20 туре Серии А и начнется в 14:30 по мск.

    «Лацио»

    Римляне с 30 баллами идут на 7 месте, команда выиграла 9 матчей. 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Лацио» забил 23 гола и пропустил 20 мячей. 5 последних матчей команды:

    «Лечче»

    Команда с 21 баллом идет на 13 месте. «Лечче» выиграл 4 матча, 9 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, команда забила 20 голов и пропустила 25 мячей. 5 последних матчей команды:

    Личные встречи

    В 5 последних очных встречах команды сыграли таким образом:

    • 20.08.23 «Лечче» – «Лацио» 2:1;
    • 12.05.23 «Лацио» – «Лечче» 2:2;
    • 04.01.23 «Лечче» – «Лацио» 2:1;
    • 07.07.20 «Лечче» – «Лацио» 2:1;
    • 10.11.19 «Лацио» – «Лечче» 4:2.

    Прогноз на матч «Лацио» – «Лечче»

    «Лацио» не проигрывает в четырех матчах кряду, наверняка команда добьется пятой победы подряд. Наш прогноз – победа «Лацио» (1.71), ТМ 2.5 (1.75), ОЗ – нет (1.70).

    Источник: «Бомбардир»

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