В воскресенье, 14 января, «Лацио» на своем поле сыграет с «Лечче». Игра пройдет в 20 туре Серии А и начнется в 14:30 по мск.

«Лацио»

Римляне с 30 баллами идут на 7 месте, команда выиграла 9 матчей. 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Лацио» забил 23 гола и пропустил 20 мячей. 5 последних матчей команды:

«Лечче»

Команда с 21 баллом идет на 13 месте. «Лечче» выиграл 4 матча, 9 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, команда забила 20 голов и пропустила 25 мячей. 5 последних матчей команды:

Личные встречи

В 5 последних очных встречах команды сыграли таким образом:

Прогноз на матч «Лацио» – «Лечче»

«Лацио» не проигрывает в четырех матчах кряду, наверняка команда добьется пятой победы подряд. Наш прогноз – победа «Лацио» (1.71), ТМ 2.5 (1.75), ОЗ – нет (1.70).