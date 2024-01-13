В воскресенье, 14 января, «Лацио» на своем поле сыграет с «Лечче». Игра пройдет в 20 туре Серии А и начнется в 14:30 по мск.
«Лацио»
Римляне с 30 баллами идут на 7 месте, команда выиграла 9 матчей. 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений. «Лацио» забил 23 гола и пропустил 20 мячей. 5 последних матчей команды:
- 10.01.24 «Лацио» – «Рома» 1:0;
- 07.01.24 «Удинезе» – «Лацио» 1:2;
- 29.12.23 «Лацио» – «Фрозиноне» 3:1;
- 22.12.23 «Эмполи» – «Лацио» 0:2;
- 17.12.23 «Лацио» – «Интер» 0:2.
«Лечче»
Команда с 21 баллом идет на 13 месте. «Лечче» выиграл 4 матча, 9 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, команда забила 20 голов и пропустила 25 мячей. 5 последних матчей команды:
- 06.01.24 «Лечче» – «Кальяри» 1:1;
- 30.12.23 «Аталанта» – «Лечче» 1:0;
- 23.12.23 «Интер» – «Лечче» 2:0;
- 16.12.23 «Лечче» – «Фрозиноне» 2:1;
- 11.12.23 «Эмполи» – «Лечче» 1:1.
Личные встречи
В 5 последних очных встречах команды сыграли таким образом:
- 20.08.23 «Лечче» – «Лацио» 2:1;
- 12.05.23 «Лацио» – «Лечче» 2:2;
- 04.01.23 «Лечче» – «Лацио» 2:1;
- 07.07.20 «Лечче» – «Лацио» 2:1;
- 10.11.19 «Лацио» – «Лечче» 4:2.
Прогноз на матч «Лацио» – «Лечче»
«Лацио» не проигрывает в четырех матчах кряду, наверняка команда добьется пятой победы подряд. Наш прогноз – победа «Лацио» (1.71), ТМ 2.5 (1.75), ОЗ – нет (1.70).