В субботу, 13 января «Атлетик» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад». Игра пройдет в 20 туре испанской Примеры и начнется в 18:30 по мск.

«Атлетик»

Команда идет на 4 месте с 38 очками, в активе «Атлетика» 11 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Команда забила 36 и пропустила 19 мячей. 3 последние игры команды:

«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы идут на 6 месте с 32 очками. Команда по 8 раз выиграла и сыграла вничью, потерпела 3 поражения, забила 30 голов и пропустила 19 мячей. 3 последние игры команды:

Личные встречи

3 очные встречи команд закончились так:

Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»

Обе команды выдают 12-матчевую серию без поражений, поэтому предположим, что в предстоящей встрече может быть зафиксирована ничья. «Атлетик» и «Реал Сосьедад» соседствуют в турнирной таблице, показывают, в целом, схожие статистические показатели. Наш прогноз – ничья (3.52).