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    • «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января

    «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января

    В субботу, 13 января «Атлетик» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад». Игра пройдет в 20 туре испанской Примеры и начнется в 18:30 по мск.

    «Атлетик»

    Команда идет на 4 месте с 38 очками, в активе «Атлетика» 11 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Команда забила 36 и пропустила 19 мячей. 3 последние игры команды:

    «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцы идут на 6 месте с 32 очками. Команда по 8 раз выиграла и сыграла вничью, потерпела 3 поражения, забила 30 голов и пропустила 19 мячей. 3 последние игры команды:

    Личные встречи

    3 очные встречи команд закончились так:

    • 30.09.23 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» 3:0;
    • 15.04.23 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» 2:0;
    • 14.01.23 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» 3:1.

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»

    Обе команды выдают 12-матчевую серию без поражений, поэтому предположим, что в предстоящей встрече может быть зафиксирована ничья. «Атлетик» и «Реал Сосьедад» соседствуют в турнирной таблице, показывают, в целом, схожие статистические показатели. Наш прогноз – ничья (3.52).

    Источник: «Бомбардир»

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