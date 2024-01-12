В субботу, 13 января «Атлетик» на своем поле сыграет с «Реалом Сосьедад». Игра пройдет в 20 туре испанской Примеры и начнется в 18:30 по мск.
«Атлетик»
Команда идет на 4 месте с 38 очками, в активе «Атлетика» 11 побед, 5 ничьих и 3 поражения. Команда забила 36 и пропустила 19 мячей. 3 последние игры команды:
- 07.01.24 «Эйбар» – «Атлетик» 0:3;
- 04.01.24 «Севилья» – «Атлетик» 0:2;
- 20.12.23 «Атлетик» – «Лас-Пальмас» 1:0.
«Реал Сосьедад»
Сан-себастьянцы идут на 6 месте с 32 очками. Команда по 8 раз выиграла и сыграла вничью, потерпела 3 поражения, забила 30 голов и пропустила 19 мячей. 3 последние игры команды:
- 07.01.24 «Малага» – «Реал Сосьедад» 0:1;
- 02.01.24 «Реал Сосьедад» – «Алавес» 1:1;
- 21.12.23 «Кадис» – «Реал Сосьедад» 0:0.
Личные встречи
3 очные встречи команд закончились так:
- 30.09.23 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» 3:0;
- 15.04.23 «Атлетик» – «Реал Сосьедад» 2:0;
- 14.01.23 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» 3:1.
Прогноз на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»
Обе команды выдают 12-матчевую серию без поражений, поэтому предположим, что в предстоящей встрече может быть зафиксирована ничья. «Атлетик» и «Реал Сосьедад» соседствуют в турнирной таблице, показывают, в целом, схожие статистические показатели. Наш прогноз – ничья (3.52).