Стали известны стартовые составы на матч 20 тура Ла Лиги, в котором сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Игра состоится 13 января, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Весга, Беренгер, Сансет, Уильямс, Руис, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
«Реал Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Субельдия, Тирни, Норман, Субименди, Мерино, Захарян, Мендес, Барренецеа Мугуруза, Оярсабаль.
Главный тренер: Иманол Альгуасил