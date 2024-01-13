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    • Стали известны стартовые составы на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: 20 тур Ла Лига

    Стали известны стартовые составы на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: 20 тур Ла Лига

    Стали известны стартовые составы на матч 20 тура Ла Лиги, в котором сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Игра состоится 13 января, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Весга, Беренгер, Сансет, Уильямс, Руис, Гурусета.

    Главный тренер: Эрнесто Вальверде

    «Реал Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Субельдия, Тирни, Норман, Субименди, Мерино, Захарян, Мендес, Барренецеа Мугуруза, Оярсабаль.

    Главный тренер: Иманол Альгуасил

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.01.2024 19:39
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