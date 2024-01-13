Стали известны стартовые составы на матч 20 тура Ла Лиги, в котором сыграют «Атлетик» и «Реал Сосьедад». Игра состоится 13 января, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Атлетик»: Симон, Вивиан, Паредес, Лекуэ, Берчиче, Весга, Беренгер, Сансет, Уильямс, Руис, Гурусета.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде

«Реал Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Субельдия, Тирни, Норман, Субименди, Мерино, Захарян, Мендес, Барренецеа Мугуруза, Оярсабаль.

Главный тренер: Иманол Альгуасил