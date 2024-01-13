Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Реала Сосьедад», 20 тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 января 2024, в 20:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Атлетик»: Симон, Бершиче, Вивиан, Паредес, Леке, Весга, Уильямс, Сансет, Эррера, Беренгер, Гурусета.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Субельдия, Норман, Траоре, Мендес, Субименди, Мерино, Кубо, Оярсабаль, Силва.
Главный тренер: Иманол Альгуасиль
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».