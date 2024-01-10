Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Сборная Бразилии назначила нового тренера

    Стало известно, кто будет тренировать сборную Бразилии.

    Национальную команду официально возглавил Доривал Жуниор.

    Его презентация состоится в четверг в штаб-квартире Бразильской конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро.

    Новости по теме
    Стало известно решение ФИФА по возможному отстранению Бразилии от соревнований 3
    Стало известно имя нового главного тренера сборной Бразилии
    В Бразилии сообщили об увольнении главного тренера сборной
    Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2024 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+