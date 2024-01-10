Сборная Бразилии назначила нового тренера

Стало известно, кто будет тренировать сборную Бразилии.
Национальную команду официально возглавил Доривал Жуниор.
Его презентация состоится в четверг в штаб-квартире Бразильской конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро.
- Доривал сменил Фернандо Диниза.
- Новому тренеру бразильской сборной 61 год.
- Он возглавлял «Фламенго», «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро», «Атлетико Паранаэнсе», «Интернасьонал», «Васко да Гаму», «Флуминенсе» и «Палмейрас».
- Ранее бразильцы вели переговоры с Карло Анчелотти, но он продлил контракт с «Реалом» до 2026 года.