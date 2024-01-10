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    • «Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024

    «Лацио» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ромы», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Габаррон, Ладзари, Альберто, Ровелла, Гендузи, Педро, Кастельянос, Андерсон.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    «Рома»: Патрисиу, Манчини, Кристанте, Хейсен, Кристенсен, Бове, Паредес, Пеллегрини, Спинаццола, Дибала, Лукаку.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Рома»

    Лацио-Рома смотреть онлайн 10 января

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.01.2024 14:41
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