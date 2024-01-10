Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ромы», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 января 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Габаррон, Ладзари, Альберто, Ровелла, Гендузи, Педро, Кастельянос, Андерсон.

Главный тренер: Маурицио Сарри

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Кристанте, Хейсен, Кристенсен, Бове, Паредес, Пеллегрини, Спинаццола, Дибала, Лукаку.

Главный тренер: Жозе Моуринью

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Рома»