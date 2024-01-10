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    • Спивак — о «Зените»: «10 бразильцев — это уже серьезно, 6-7 максимум можно»

    Спивак — о «Зените»: «10 бразильцев — это уже серьезно, 6-7 максимум можно»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак оценил присутствие в команде большого количества бразильских футболистов.

    – Думаю, что это перебор. 10 бразильцев – конечно, это уже серьезно. 6-7 максимум можно. А так какой смысл? Здесь есть нюансы, которых мы не знаем. Может, на замену кому-то.

    – Как вы считаете, болельщики не отвернутся от «Зенита» после такой бразилизации?

    – Надо с болельщиками поговорить (смеется).

    – Или главное – результат, а кто играет – это вторично?

    – Может, нынешние болельщики считают так, как вы говорите. Когда я играл, все иначе было.

    – Не приняли бы столько бразильцев в составе?

    – Однозначно.

    – Если «Зенит» не завоюет чемпионский титул, может произойти смена курса?

    – «Зенит» поднял высокую планку и будет ее держать. Для этого есть все возможности. Думаю, что он все же займет первое место. Удержать чемпионство – самое сложное. Тем более на протяжении нескольких лет.

    – Получается, что в старте «Зенита» остаются только три россиянина.

    – К сожалению. Мне кажется, что в данный момент можно использовать не бразильцев, а наших. Команда нигде не играет в Европе. И будет ли играть, неизвестно.

    Если бы первое место давало участие в Лиге чемпионов, думаю, что у нас таких разговоров не было бы. А когда просто первое место ради первого места – это непонятно.

    • В составе «Зенита» выступают бразильские защитники Нино, Родригао, Дуглас Сантос, полузащитники Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, нападающие Педро, Артур.
    • Российский защитник петербургского клуба Марио Фернандес сыграл 1 матч за сборную Бразилии в 2014 году.
    • Бразильский защитник Роберт Ренан отдан «Зенитом» в аренду в «Интернасьонал».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.01.2024 11:05
    Комментарии (11)
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    Цугундeр
    1704877902
    " Мне кажется, что в данный момент можно использовать не бразильцев, а Наших. Если бы первое место давало участие в Лиге чемпионов, думаю, что у Нас таких разговоров не было бы. А когда просто первое место ради первого места – это непонятно." Чётко. Ключевое слово -"Наши ". Вот , это всё о Спиваке. Респект ,куле.+++
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    Taps
    1704878127
    Мюллер совсем сдурел ...
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    Suvorov71
    1704879961
    Не надо забивать голову о помойных, паспорта бразилцам уже готовы и они станут россиянами
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    АлексМак
    1704882652
    Эх, прав Сашко.
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