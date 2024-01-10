Спивак — о «Зените»: «10 бразильцев — это уже серьезно, 6-7 максимум можно»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак оценил присутствие в команде большого количества бразильских футболистов.
– Думаю, что это перебор. 10 бразильцев – конечно, это уже серьезно. 6-7 максимум можно. А так какой смысл? Здесь есть нюансы, которых мы не знаем. Может, на замену кому-то.
– Как вы считаете, болельщики не отвернутся от «Зенита» после такой бразилизации?
– Надо с болельщиками поговорить (смеется).
– Или главное – результат, а кто играет – это вторично?
– Может, нынешние болельщики считают так, как вы говорите. Когда я играл, все иначе было.
– Не приняли бы столько бразильцев в составе?
– Однозначно.
– Если «Зенит» не завоюет чемпионский титул, может произойти смена курса?
– «Зенит» поднял высокую планку и будет ее держать. Для этого есть все возможности. Думаю, что он все же займет первое место. Удержать чемпионство – самое сложное. Тем более на протяжении нескольких лет.
– Получается, что в старте «Зенита» остаются только три россиянина.
– К сожалению. Мне кажется, что в данный момент можно использовать не бразильцев, а наших. Команда нигде не играет в Европе. И будет ли играть, неизвестно.
Если бы первое место давало участие в Лиге чемпионов, думаю, что у нас таких разговоров не было бы. А когда просто первое место ради первого места – это непонятно.
- В составе «Зенита» выступают бразильские защитники Нино, Родригао, Дуглас Сантос, полузащитники Ду Кейрос, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо, нападающие Педро, Артур.
- Российский защитник петербургского клуба Марио Фернандес сыграл 1 матч за сборную Бразилии в 2014 году.
- Бразильский защитник Роберт Ренан отдан «Зенитом» в аренду в «Интернасьонал».
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