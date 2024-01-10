Спивак — о «Зените»: «10 бразильцев — это уже серьезно, 6-7 максимум можно»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак оценил присутствие в команде большого количества бразильских футболистов.

– Думаю, что это перебор. 10 бразильцев – конечно, это уже серьезно. 6-7 максимум можно. А так какой смысл? Здесь есть нюансы, которых мы не знаем. Может, на замену кому-то.

– Как вы считаете, болельщики не отвернутся от «Зенита» после такой бразилизации?

– Надо с болельщиками поговорить (смеется).

– Или главное – результат, а кто играет – это вторично?

– Может, нынешние болельщики считают так, как вы говорите. Когда я играл, все иначе было.

– Не приняли бы столько бразильцев в составе?

– Однозначно.

– Если «Зенит» не завоюет чемпионский титул, может произойти смена курса?

– «Зенит» поднял высокую планку и будет ее держать. Для этого есть все возможности. Думаю, что он все же займет первое место. Удержать чемпионство – самое сложное. Тем более на протяжении нескольких лет.

– Получается, что в старте «Зенита» остаются только три россиянина.

– К сожалению. Мне кажется, что в данный момент можно использовать не бразильцев, а наших. Команда нигде не играет в Европе. И будет ли играть, неизвестно.

Если бы первое место давало участие в Лиге чемпионов, думаю, что у нас таких разговоров не было бы. А когда просто первое место ради первого места – это непонятно.