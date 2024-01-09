У Хендерсона появился конкретный вариант возвращения в Европу

«Аякс» готов забрать Джордана Хендерсона из Саудовской Аравии.
Клуб из Амстердама сделает предложение по 33-летнему футболисту, если «Аль-Иттифак» даст согласие на его продажу.
Сообщалось, что англичанину не нравится на Ближнем Востоке, и он задумался о возвращении в АПЛ.
- В июле Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
- Сообщалось, что полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
- СМИ писали, что зарплата Джордана в «Аль-Иттифаке» – 700 тысяч фунтов в неделю.