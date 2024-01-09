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    • У Хендерсона появился конкретный вариант возвращения в Европу

    У Хендерсона появился конкретный вариант возвращения в Европу

    «Аякс» готов забрать Джордана Хендерсона из Саудовской Аравии.

    Клуб из Амстердама сделает предложение по 33-летнему футболисту, если «Аль-Иттифак» даст согласие на его продажу.

    Сообщалось, что англичанину не нравится на Ближнем Востоке, и он задумался о возвращении в АПЛ.

    • В июле Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
    • Сообщалось, что полузащитник стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
    • СМИ писали, что зарплата Джордана в «Аль-Иттифаке» – 700 тысяч фунтов в неделю.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    09.01.2024 17:30
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1704811173
    Зачем в апл, давай к нам в Россию, у нас в Рпл теперь столько педро, что каждый день можешь друга менять. Спартак, Локомотив, выбирай любой)
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