У Хендерсона появился конкретный вариант возвращения в Европу

«Аякс» готов забрать Джордана Хендерсона из Саудовской Аравии.

Клуб из Амстердама сделает предложение по 33-летнему футболисту, если «Аль-Иттифак» даст согласие на его продажу.

Сообщалось, что англичанину не нравится на Ближнем Востоке, и он задумался о возвращении в АПЛ.