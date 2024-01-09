Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Фиорентина» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024

    «Фиорентина» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Болоньи», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Фиорентина»: Кристенсен, Паризи, Миленкович, Раньери, Кайоде, Артур, Дункан, Брекало, Бонавентура, Иконе, Бельтран.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    «Болонья»: Равалья, Пош, Бекема, Лукуми, Ликояннис, Моро, Абишер, Орсолини, Фергюсон, Салемакерс, Зиркзее.

    Главный тренер: Тиагу Мотта

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина»«Болонья»

    Фиорентина-Болонья смотреть онлайн 9 января

    Новости по теме
    Определился первый полуфиналист Кубка Италии
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2024 11:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+