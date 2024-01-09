Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Болоньи», 1/4 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 января 2024, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Фиорентина»: Кристенсен, Паризи, Миленкович, Раньери, Кайоде, Артур, Дункан, Брекало, Бонавентура, Иконе, Бельтран.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

«Болонья»: Равалья, Пош, Бекема, Лукуми, Ликояннис, Моро, Абишер, Орсолини, Фергюсон, Салемакерс, Зиркзее.

Главный тренер: Тиагу Мотта

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Болонья»

Матч можно посмотреть на канале OKKO.

Также игру будет транслировать «Фонбет».