Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Ромы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккени, Веа, Рабьо, Кьеза, Влахович.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Кристенсен, Бове, Лукаку, Эль-Шаарави.
Главный тренер: Жозе Моуринью
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Рома»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»