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    • «Ювентус» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    «Ювентус» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Ромы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккени, Веа, Рабьо, Кьеза, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Кристенсен, Бове, Лукаку, Эль-Шаарави.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

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    Ювентус-Рома смотреть онлайн 30 декабря

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    «Ювентус» – «Рома»: прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А, 30 декабря
    Источник: «Бомбардир»

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    30.12.2023 13:05
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