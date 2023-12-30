Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Ромы», 18-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Костич, Маккени, Веа, Рабьо, Кьеза, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Рома»: Патрисиу, Н'Дика, Льоренте, Манчини, Кристанте, Паредес, Спинаццола, Кристенсен, Бове, Лукаку, Эль-Шаарави.

Главный тренер: Жозе Моуринью

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Рома»