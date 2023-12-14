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    Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии Лиги чемпионов

    Опубликован рейтинг участников Лиги чемпионов-2023/24 по заработку на групповой стадии.

    Наибольшие доходы у «Реала», выигравшего все шесть матчей, – 79,9 миллиона евро.

    Топ-10 клубов по доходам на групповом этапе ЛЧ выглядит так:

    1. «Реал» – 79,89 млн евро;
    2. «Бавария» – 76,64 млн евро;
    3. «Манчестер Сити» – 76,48 млн евро;
    4. «Барселона» – 71,53 млн евро;
    5. «Атлетико» – 71,11 млн евро;
    6. «ПСЖ» – 63,89 млн евро;
    7. «Порту» – 63,57 млн евро;
    8. «Боруссия Д» – 63,52 млн евро;
    9. «Арсенал» – 63,36 млн евро;
    10. «Наполи» – 58,04 млн евро.

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    Источник: AS

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