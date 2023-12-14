Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии Лиги чемпионов

Опубликован рейтинг участников Лиги чемпионов-2023/24 по заработку на групповой стадии.

Наибольшие доходы у «Реала», выигравшего все шесть матчей, – 79,9 миллиона евро.

Топ-10 клубов по доходам на групповом этапе ЛЧ выглядит так: