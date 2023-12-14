Топ-10 клубов по доходам на групповой стадии Лиги чемпионов

Опубликован рейтинг участников Лиги чемпионов-2023/24 по заработку на групповой стадии.
Наибольшие доходы у «Реала», выигравшего все шесть матчей, – 79,9 миллиона евро.
Топ-10 клубов по доходам на групповом этапе ЛЧ выглядит так:
- «Реал» – 79,89 млн евро;
- «Бавария» – 76,64 млн евро;
- «Манчестер Сити» – 76,48 млн евро;
- «Барселона» – 71,53 млн евро;
- «Атлетико» – 71,11 млн евро;
- «ПСЖ» – 63,89 млн евро;
- «Порту» – 63,57 млн евро;
- «Боруссия Д» – 63,52 млн евро;
- «Арсенал» – 63,36 млн евро;
- «Наполи» – 58,04 млн евро.
Источник: AS