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    Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в «Милан»

    Златан Ибрагимович поделился эмоциями в связи с возвращением в «Милан».

    • Экс-футболист вошел в совет директоров итальянского клуба.
    • Его назначили на должность старшего советника по спортивным вопросам.
    • 42-летний швед будет консультировать руководство компании RedBird, владеющей «Миланом».

    «Я очень благодарен за возможность присоединиться к RedBird и «Милану», занять такие важные и влиятельные должности. Хочу внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений.

    Моя любовь к «Милану» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью клубного будущего – это то, о чем я мог только мечтать. Я долго думал о первых шагах после завершения футбольной карьеры, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана».

    Для меня и моей семьи это действительно возвращение домой в любимый клуб, где я завершил свою игровую карьеру и теперь начинаю следующую главу своей жизни», – заявил Ибрагимович.

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    Источник: Globe Newswire

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    Сегодня, 18:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3157

      Play 34 минуты назад

      А Слово пацана не прокомментировал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      Napaleon Banapart > Play 15 минут назад

      Та то аФФтор прошляпил ввиду не знания заморских языков. А так Здатан "оценил" все плюсы и минусы НАШУМЕВШЕГО сериала...

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