Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в «Милан»

Златан Ибрагимович поделился эмоциями в связи с возвращением в «Милан».

Экс-футболист вошел в совет директоров итальянского клуба.

Его назначили на должность старшего советника по спортивным вопросам.

42-летний швед будет консультировать руководство компании RedBird, владеющей «Миланом».

«Я очень благодарен за возможность присоединиться к RedBird и «Милану», занять такие важные и влиятельные должности. Хочу внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений.

Моя любовь к «Милану» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью клубного будущего – это то, о чем я мог только мечтать. Я долго думал о первых шагах после завершения футбольной карьеры, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана».

Для меня и моей семьи это действительно возвращение домой в любимый клуб, где я завершил свою игровую карьеру и теперь начинаю следующую главу своей жизни», – заявил Ибрагимович.

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