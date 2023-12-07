Карасев рассудит «Краснодар» и ЦСКА

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ.
Матч «Краснодара» и ЦСКА 10 декабря рассудит бригада во главе с Сергеем Карасевым. Отметим, что в числе ассистентов судьи на игре «Спартак» – «Крылья Советов» будет Екатерина Курочкина.
8 декабря (пятница)
- «Локомотив» – «Урал»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артур Федоров; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.
9 декабря (суббота)
- «Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.
- «Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.
- «Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.
10 декабря (воскресенье)
- «Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
- «Сочи» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.
- «Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Вячеслав Харламов.
- «Балтика» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.
Источник: Официальный сайт РФС