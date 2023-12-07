Карасев рассудит «Краснодар» и ЦСКА

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 18-го тура РПЛ.

Матч «Краснодара» и ЦСКА 10 декабря рассудит бригада во главе с Сергеем Карасевым. Отметим, что в числе ассистентов судьи на игре «Спартак» – «Крылья Советов» будет Екатерина Курочкина.

8 декабря (пятница)

9 декабря (суббота)

10 декабря (воскресенье)