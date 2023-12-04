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Личка назвал «золотой» победу «Динамо» над «Рубином»

4 декабря 2023, 22:47
2

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

  • Москвичи победили со счетом 1:0.
  • Набрав 3 очка, динамовцы вернулись в топ-3 Премьер-лиги.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 балла, от «Зенита» – 2.

«Как я думал, так и получилось – было важно забить первый гол. Если соперник забивает (первым), то они дисциплинированно играют в защите, не позволяют играть между линиями.

Сложная игра, рад, что удалось выиграть 1:0. Это очень важная победа для нас, можно сказать, золотая.

Соперник тактически провел очень хорошую игру. У «Рубина» были моменты, которые они не использовали, нам было очень сложно», – сказал Личка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Личка Марцел
Комментарии (2)
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ArReal
1701719952
Золотой?он шутит что ли?)
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serglider
1701726322
Не, а чё? Байдену с Трампом можно, а чем Личка хуже? Брякнул, как в воду пернул))) Теперь народ ломает голову, что же он имел ввиду)))
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