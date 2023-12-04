Личка назвал «золотой» победу «Динамо» над «Рубином»

Не, а чё? Байдену с Трампом можно, а чем Личка хуже? Брякнул, как в воду пернул))) Теперь народ ломает голову, что же он имел ввиду)))
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».
- Москвичи победили со счетом 1:0.
- Набрав 3 очка, динамовцы вернулись в топ-3 Премьер-лиги.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 балла, от «Зенита» – 2.
«Как я думал, так и получилось – было важно забить первый гол. Если соперник забивает (первым), то они дисциплинированно играют в защите, не позволяют играть между линиями.
Сложная игра, рад, что удалось выиграть 1:0. Это очень важная победа для нас, можно сказать, золотая.
Соперник тактически провел очень хорошую игру. У «Рубина» были моменты, которые они не использовали, нам было очень сложно», – сказал Личка.