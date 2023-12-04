Личка назвал «золотой» победу «Динамо» над «Рубином»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча 17-го тура РПЛ против «Рубина».

Москвичи победили со счетом 1:0.

Набрав 3 очка, динамовцы вернулись в топ-3 Премьер-лиги.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 4 балла, от «Зенита» – 2.

«Как я думал, так и получилось – было важно забить первый гол. Если соперник забивает (первым), то они дисциплинированно играют в защите, не позволяют играть между линиями.

Сложная игра, рад, что удалось выиграть 1:0. Это очень важная победа для нас, можно сказать, золотая.

Соперник тактически провел очень хорошую игру. У «Рубина» были моменты, которые они не использовали, нам было очень сложно», – сказал Личка.