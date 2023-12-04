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Карпин и Абаскаль приглашены на заседание КДК

4 декабря 2023, 13:00
18

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседание КДК приглашен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин из-за его высказываний после гостевого матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). По его словам, будет рассмотрено и поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в гостевой игре с «Ахматом» (1:2).

«ЦСКА – «Ростов» – удаление Мелехина за агрессивное поведение, Мелехин приглашен на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашен на заседание.

Также рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, Абаскаль приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.

  • Карпин после игры с ЦСКА задался вопросом: «Какой дебил принял решение играть в снегопад».
  • Абаскаль был удален в матче с «Ахматом» после того, как оттолкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу. Тот прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Спартак Ахмат Карпин Валерий Абаскаль Гильермо Григорьянц Артур
Комментарии (18)
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Napaleon Banapart
1701684842
Виселица, отсечение головы или костер – такими были способы наказания в КДК в средневековье. Они неизменно собирали толпы зевак, ведь многие хотели услышать прощальные реплики осужденных. Последние слова иногда шокировали прихожан, их передавали из уст в уста и записывали. Некоторые приговоренные к смерти просили прощения, обращались к богу и семье, а иногда торопили тюремщиков и даже шутили. Были и провокационные случаи, когда арестанты обвиняли короля в измене или проклинали своих обидчиков..... Ох уж эти фантазии...
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NewLife
1701684956
Если не обещают накрыть фуршет, я бы на месте Абаскаля отказался.
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DVOK68
1701685547
Билеты в Гишпанию обоим.
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DOCTOR PENALTY
1701686297
Будет решаться вопрос: кто из них должен тренировать Спартак? )))
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Цугундeр
1701688220
Один матч до перерыва.Поникши голову придут ?) За между двух эпох сдохнут либо ишак ,либо эмир (не приведи аллах))). Тогда зачем дань нести? Лучше чушь продолжать.
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Strig
1701694014
Есть мнение, что Решение уже принято. ...
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mahan
1701694460
А Карпина интересно за, что ? Он не назвал никаких имен и фамилий, и использовал чисто литературные слова. Или там в КДК и РФС все слова тренеров, сразу на себя всёё принимают.
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Plyash
1701700606
Юродивые будут обсуждать адекватных людей,имеющих своё мнение,и главное,не боящихся высказать это мнение власть имущим.А Беришу трогать не моги,он один из них.
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АЛЕКС 58
1701702363
Два дебила повеселят комиссию
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