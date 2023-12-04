Карпин и Абаскаль приглашены на заседание КДК

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседание КДК приглашен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин из-за его высказываний после гостевого матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). По его словам, будет рассмотрено и поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в гостевой игре с «Ахматом» (1:2).
«ЦСКА – «Ростов» – удаление Мелехина за агрессивное поведение, Мелехин приглашен на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашен на заседание.
Также рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, Абаскаль приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.
- Карпин после игры с ЦСКА задался вопросом: «Какой дебил принял решение играть в снегопад».
- Абаскаль был удален в матче с «Ахматом» после того, как оттолкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу. Тот прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака».