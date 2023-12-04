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    Карпин и Абаскаль приглашены на заседание КДК

    Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседание КДК приглашен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин из-за его высказываний после гостевого матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). По его словам, будет рассмотрено и поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в гостевой игре с «Ахматом» (1:2).

    «ЦСКА – «Ростов» – удаление Мелехина за агрессивное поведение, Мелехин приглашен на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашен на заседание.

    Также рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, Абаскаль приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.

    • Карпин после игры с ЦСКА задался вопросом: «Какой дебил принял решение играть в снегопад».
    • Абаскаль был удален в матче с «Ахматом» после того, как оттолкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу. Тот прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.12.2023 13:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3263

      АЛЕКС 58 8 часов назад

      Два дебила повеселят комиссию

      0
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      Рейтинг: +15095

      playsh 8 часов назад

      Юродивые будут обсуждать адекватных людей,имеющих своё мнение,и главное,не боящихся высказать это мнение власть имущим.А Беришу трогать не моги,он один из них.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +714

      TIMOTHY > playsh 4 часа назад

      Бериша тут то каким боком!)) Спартак безвольно проиграл,бериша забил и он виноват) странные вы ребята спартачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1999

      mahan 10 часов назад

      А Карпина интересно за, что ? Он не назвал никаких имен и фамилий, и использовал чисто литературные слова. Или там в КДК и РФС все слова тренеров, сразу на себя всёё принимают.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Strig 10 часов назад

      Есть мнение, что Решение уже принято. ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1276

      Цугундeр 12 часов назад

      Один матч до перерыва.Поникши голову придут ?) За между двух эпох сдохнут либо ишак ,либо эмир (не приведи аллах))). Тогда зачем дань нести? Лучше чушь продолжать.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +25433

      DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Будет решаться вопрос: кто из них должен тренировать Спартак? )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36994

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      Napaleon Banapart > DOCTOR PENALTY 12 часов назад

      Судья монетку бросит...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 12 часов назад

      Странно что из за визга второй день,Беришу не трогают)) он же виноват что недо проиграл))

      2
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      Рейтинг: +67

      WE ARE FOR PETER > TIMOTHY 12 часов назад

      Беришу удалили бы спартак выиграл))

      2
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      Рейтинг: +19292

      DVOK68 12 часов назад

      Билеты в Гишпанию обоим.

      2
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      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 12 часов назад

      А составителей календаря не пригласить!? Или им в другое место !?

      2
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      Рейтинг: +20835

      NewLife 12 часов назад

      Если не обещают накрыть фуршет, я бы на месте Абаскаля отказался.

      1
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