Карпин и Абаскаль приглашены на заседание КДК

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что на заседание КДК приглашен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин из-за его высказываний после гостевого матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2). По его словам, будет рассмотрено и поведение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в гостевой игре с «Ахматом» (1:2).

«ЦСКА – «Ростов» – удаление Мелехина за агрессивное поведение, Мелехин приглашен на заседание. Также по материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашен на заседание.

Также рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Абаскаля за агрессивное поведение, Абаскаль приглашен на заседание», – сказал Григорьянц.