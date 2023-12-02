Тренер сборной Португалии ответил, как переезд в Саудовскую Аравию повлиял на Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что уровень игры Криштиану Роналду не просел из-за перехода в «Аль-Наср».

«В Саудовской Аравии Криштиану хочет выигрывать трофеи и оставаться эталонным футболистом. Уровень его требований к себе не изменился.

В сборной мы не видим какого-то спада Роналду. Думаю, он перешел в лигу с новым проектом в идеальное время. И это сделало его счастливым.

Его показатели на высоте, у него больше всех голов в 2023 году. Криштиану опережает Холанда и Мбаппе», – сказал Мартинес.

38-летний Роналду в «Аль-Насре» с декабря 2022 года.

Его статистика: 39 матчей, 32 гола, 11 ассистов.

Португалец стал вторым бомбардиром отбора Евро-2024 с 10 забитыми мячами в 9 играх.

Новый тур в РПЛ: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!