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    • Тренер сборной Португалии ответил, как переезд в Саудовскую Аравию повлиял на Роналду

    Тренер сборной Португалии ответил, как переезд в Саудовскую Аравию повлиял на Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что уровень игры Криштиану Роналду не просел из-за перехода в «Аль-Наср».

    «В Саудовской Аравии Криштиану хочет выигрывать трофеи и оставаться эталонным футболистом. Уровень его требований к себе не изменился.

    В сборной мы не видим какого-то спада Роналду. Думаю, он перешел в лигу с новым проектом в идеальное время. И это сделало его счастливым.

    Его показатели на высоте, у него больше всех голов в 2023 году. Криштиану опережает Холанда и Мбаппе», – сказал Мартинес.

    • 38-летний Роналду в «Аль-Насре» с декабря 2022 года.
    • Его статистика: 39 матчей, 32 гола, 11 ассистов.
    • Португалец стал вторым бомбардиром отбора Евро-2024 с 10 забитыми мячами в 9 играх.

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    Источник: Marca

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    02.12.2023 16:02
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