Тренер сборной Португалии ответил, как переезд в Саудовскую Аравию повлиял на Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес считает, что уровень игры Криштиану Роналду не просел из-за перехода в «Аль-Наср».
«В Саудовской Аравии Криштиану хочет выигрывать трофеи и оставаться эталонным футболистом. Уровень его требований к себе не изменился.
В сборной мы не видим какого-то спада Роналду. Думаю, он перешел в лигу с новым проектом в идеальное время. И это сделало его счастливым.
Его показатели на высоте, у него больше всех голов в 2023 году. Криштиану опережает Холанда и Мбаппе», – сказал Мартинес.
- 38-летний Роналду в «Аль-Насре» с декабря 2022 года.
- Его статистика: 39 матчей, 32 гола, 11 ассистов.
- Португалец стал вторым бомбардиром отбора Евро-2024 с 10 забитыми мячами в 9 играх.
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Источник: Marca