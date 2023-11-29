⚡ Фонбет Кубок России. «Зенит» в большинстве проиграл «Динамо»

Одно хорошо, в конце сезона заглянешь, а Зенит на 1 месте.
А все мясные, что сейчас пиз...т здесь, пеной будут плювать от зависти.
:)))
«Динамо» победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России – 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил Федор Смолов.
Московская команда с 69-й минуты играла в меньшинстве – красную карточку получил Хорхе Карраскаль.
Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.
Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч
Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Смолов, 74.
Удаления: Карраскаль, 69 – нет.