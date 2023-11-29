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    • ⚡ Фонбет Кубок России. «Зенит» в большинстве проиграл «Динамо»

    ⚡ Фонбет Кубок России. «Зенит» в большинстве проиграл «Динамо»

    «Динамо» победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России – 1:0.

    Единственный гол на 74-й минуте забил Федор Смолов.

    Московская команда с 69-й минуты играла в меньшинстве – красную карточку получил Хорхе Карраскаль.

    Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

    Россия. Кубок. Путь РПЛ. 1/4 финала. Первый матч

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Смолов, 74.

    Удаления: Карраскаль, 69 – нет.

    Календарь Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии81
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    • ...
      Рейтинг: +6697

      Питерский князь 8 минут назад

      Одно хорошо, в конце сезона заглянешь, а Зенит на 1 месте.
      А все мясные, что сейчас пиз...т здесь, пеной будут плювать от зависти.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1673

      Дубина > Питерский князь 5 минут назад

      Плюешься ты газом ядовитым леня марков((((
      А мы радуемся фффсей страной(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1109

      The only one > Питерский князь 5 минут назад

      тебе бы ещё соску в рот и надудолить в штаны и будет полное счастье...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6697

      Питерский князь > Дубина 1 минуту назад

      Твое мнение, мне всегда особо важно, пиши чаще, будет над чем подумать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4819

      ziborock 12 минут назад

      Зинку менты изнасиловали!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      The only one 15 минут назад

      Как не старался купленный судья- не помогло. Динамо- с победой!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1673

      Дубина 15 минут назад

      А представьте как бы этот "деревянный" чАмпион позорил бы Россию в ЛЧ??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2312

      Айболид 41 минуту назад

      Свинарник - чисто шакалы гнилые . Позорище ! Ну позор ведь .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1673

      Дубина > Айболид 39 минут назад

      О у тебя подгорело))) Сходи сивухи лупани стаконягу и успокойся(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4819

      ziborock > Айболид 15 минут назад

      Вызывай срочно пожарных!)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1673

      Дубина > ziborock 12 минут назад

      Там доктору нужно звонить)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6697

      Питерский князь > ziborock 7 минут назад

      У тебя жопа горит?
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4412

      anatolich72 43 минуты назад

      Динамо с победой! Спокойно на классе и судью, и **** сделали. Когда это люди без места жительства, было ругательным словом?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1673

      Дубина 47 минут назад

      Эх удаление! А так бы менты вшивым больше забили!!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      dinam 48 минут назад

      С о сали со сете и будете со сать!!!! Динамовцы с победой!!! Мы были лучше

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4905

      шахта Заполярная 51 минуту назад

      Кукуян видит что немытые в равных составах не тянут, придумал липовое удаление, и удалил динамовца. Так они и в большинстве не тянут, да еще и гол пропустили в большинстве. Ни одного удара в створ не нанесли. Педикулезные позорники.
      Динамо играло лучше и на классе одержало победу.
      Да и вони на ветке нет, вонять некому все айболиты с палкой в жопе и им подобные сидят на Неве и тушат пылающие пуканы

      8
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      ...
      Рейтинг: +5784

      ПалкоВводецъ (returned) > шахта Заполярная 47 минут назад

      И ты лицо поправь, а то пафос потек. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2312

      Айболид > шахта Заполярная 46 минут назад

      Я бы потушил горящие пуканы из брандспойта - да некому , вечно бомбящие дубины и пещеры полярные где-то гасятся .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      upiter535 > шахта Заполярная 18 минут назад

      Винни-винни,а куда мы идем?
      Свинью тра хать!
      А если она не даст?
      Да кто тебя будет спрашивать!)))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4905

      шахта Заполярная > upiter535 7 минут назад

      Дааа, с кем приходится общаться, сплошные зоофилы и трансгендеры.

      0
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      Рейтинг: +20777

      ilichkadr 54 минуты назад

      Весна покажет кто в доме хозяин...........

      2
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